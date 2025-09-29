Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: caravan.kz

Другим Указом Президента Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена министром просвещения Республики Казахстан.

Родилась в августе 1983 года. Окончила КазНУ им. аль-Фараби, бакалавриат (2000-2004) по специальности «История»; КазНУ им. аль-Фараби, магистратуру (2006-2008) по специальности «Философия и политология»; КазНУ им. аль-Фараби, докторантуру (2008-2011) по специальности «Философия и политология».

Председатель студенческого самоуправления Казахского Национального Университета им. аль-Фараби (2000-2004);

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председатель комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики (2004-2006);

Консультант по делам молодежи Актюбинской области филиала РНП «Отан», заместитель председателя Республиканского Совета Молодежного крыла «Жас Отан» Народно-демократической партии «Нұр-Отан» (2006-2007);

Учитель истории и права Многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, г. Алматы (2007-2008);

Заместитель проректора по учебно-воспитательной работе, председатель молодежной администрации Казахского Национального аграрного университета (2010-2011);

Декан по работе со студентами Международной Академии Бизнеса (2011);

Главный ученый секретарь Казахского государственного женского педагогического университета (2011-2012);

Старший менеджер Департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2012-2014);

Заместитель директора Департамента по образовательной политики и программ Назарбаев Интеллектуальных школ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2014-2017);

Директор Департамента по развитию АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2017-01.2021);

Министр просвещения Республики Казахстан (с 29.09.2025).