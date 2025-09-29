Сменился министр просвещения Казахстана

166

Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: caravan.kz

Другим Указом Президента Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена министром просвещения Республики Казахстан.

Родилась в августе 1983 года. Окончила КазНУ им. аль-Фараби, бакалавриат (2000-2004) по специальности «История»; КазНУ им. аль-Фараби, магистратуру (2006-2008) по специальности «Философия и политология»; КазНУ им. аль-Фараби, докторантуру (2008-2011) по специальности «Философия и политология».

Председатель студенческого самоуправления Казахского Национального Университета им. аль-Фараби (2000-2004);

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председатель комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики (2004-2006);

Консультант по делам молодежи Актюбинской области филиала РНП «Отан», заместитель председателя Республиканского Совета Молодежного крыла «Жас Отан» Народно-демократической партии «Нұр-Отан» (2006-2007);

Учитель истории и права Многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, г. Алматы (2007-2008);

Заместитель проректора по учебно-воспитательной работе, председатель молодежной администрации Казахского Национального аграрного университета (2010-2011);

Декан по работе со студентами Международной Академии Бизнеса (2011);

Главный ученый секретарь Казахского государственного женского педагогического университета (2011-2012);

Старший менеджер Департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2012-2014);

Заместитель директора Департамента по образовательной политики и программ Назарбаев Интеллектуальных школ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2014-2017);

Директор Департамента по развитию АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2017-01.2021);

Министр просвещения Республики Казахстан (с 29.09.2025).

#назначение #указ #министр #просвещения

Популярное

Все
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
Сменился министр просвещения Казахстана
Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца
Глава МСХ проверил ход реализации проекта по возрождению сорта «Апорт»
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
В Акорде разъяснили последние кадровые перестановки
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Четыре страны признали палестинское государство
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Олимпиады в цифровом формате: платформу SMART Daryn разработали в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова

Читайте также

В Акорде разъяснили последние кадровые перестановки
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем Генпрокурора …
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
Ержан Ашикбаев освобожден от должности посла Казахстана в С…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]