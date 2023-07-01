Смерть сотрудника прокомментировали в акимате Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz

"На жайлау Ассы Енбекшиказахского района прошел ежегодный традиционный форум "Agro-Business Forum Assy - 2023". Мужчина почувствовал себя плохо после окончания мероприятия. Дежурившие на высокогорном плато медики оказали ему срочную медицинскую помощь. Но все попытки оказались тщетными, мужчина умер не приходя в сознание", - проинформировали в пресс-службе акимата.

Плато Ассы - это летнее жайляу, расположенное на высоте более 2800 метров над уровнем моря. Скорее всего это обстоятельство и стало причиной ухудшения его самочувствия, предположили в администрации.

В акимате Алматинской области уточнили, что умерший работал главным специалистом в аппарате акима Байтерекского сельского округа. В этот день он поехал на праздник как отдыхающий.

"Смерть коллеги - невосполнимая утрата для всего коллектива. Семье умершего будет оказана материальная помощь", - добавили в акимате.