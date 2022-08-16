Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области

На 10 км автодороги "Актобе – Болгарка – Шубаркудук" произошло ДТП со смертельным исходом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Водитель Газели, двигаясь в сторону Актобе, выехал на встречную полосу и столкнулся с Тoyota Camry, которая двигалась в направлении Темирского района. В результате ДТП водитель Тoyota Camry скончался на месте происшествия, а четверо его пассажиров госпитализированы в Центральную больницу Темирского района", - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.