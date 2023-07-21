Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области

Фото пресс-службы ДП Актюбинской области

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"20 июля примерно в 19:40 на пересечении улиц Сатпаева и Кургулова в жилом массиве Каргалы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: ВАЗ 21074, Chevrolet Cobalt и ПАЗ -32053. В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ 21074 от полученных травм скончался в больнице", – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.