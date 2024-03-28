Богатая итальянка оставила все наследство сиделке - СМИ

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Айман Аманжолова
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По информации L'Adige, итальянка лишила родню наследства, завещав сиделке пять миллионов евро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«Аристократка из итальянского города Роверето в северной провинции Тренто завещала свое состояние в пять миллионов евро сиделке, оставив ни с чем десятерых племянников», - говорится в сообщении местной газеты L'Adige.

Мария Мафатти, потомок знатной семьи, скончалась в ноябре прошлого года в возрасте 80 лет. Она не была замужем и не оставила прямых наследников. Ее имущество, включающее квартиры, исторический особняк и средства на банковских счетах, оценивается в пять миллионов евро. Все это она завещала сиделке, которая ухаживала за ней в последние годы ее жизни.

После обнародования завещания родственники женщины обратились к адвокату и написали заявление в прокуратуру. По их версии, сиделка воспользовалась беспомощным состоянием подопечной и подправила завещание в свою пользу. На время разбирательства прокуратура наследство аристократки заморозила.

#скандал #Италия #богатство #наследство #сиделка

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