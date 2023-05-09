Смог атаковал Костанайскую область

Специалисты ДЧС объяснили сильный смог на территории области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Фото: daytimenews.ru

Смог в Костанайской области появился из-за крупного пожара на территории России.

"В результате природных пожаров на территории РФ (Курганской и Тюменской областях). На территории Костанайской области и в областном центре наблюдается смог", - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Отметим, что в Курганской и Тюменской областях уже более трех суток тушат лесные пожары. На фото и видео в Сети огненные смерчи ползут по полю и поднимаются высоко вверх.

В тушении задействованы больше 1200 сотрудников МЧС и других подразделений.

Известно о шести погибших и 14 пострадавших.