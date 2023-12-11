Смотри куда идешь

Спасатели уже провели 150 разъяснительных встреч с рыболовами и 14 сходов в селах возле рек и водохранилищ. По берегам установили предупреж­дающие и запрещающие знаки. Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, минувшей зимой под лед ушли два автомобиля, погибли два человека. Причина трагедий – нарушение мер безопасности.

– Даже в сильные морозы лед остается непрочным в местах быстрого течения, там, где бьют ключи, вблизи камышей, – рассказал заместитель начальника департамента Арман Токанов. – Угрозу несут полыньи, поэтому нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.

Головная боль спасателей – любители подледной рыбалки, которые часто собираются группами, хотя по правилам лунки можно бурить не ближе пяти метров друг от друга. Кроме того, ежегодно попадаются водители-торопыги, спешащие переправиться по льду через Бухтарминское водохранилище, тогда как решения по единственной в регионе официальной ледовой переправе Кызыл ту принимает специальная комиссия из числа специалистов дорожных служб, спасателей, полицейских, акимата.

– На лед надо выезжать медленно, без толчков, торможений, отстегнув ремни безопасности, – пояснил замначальника департамента. – Безопасная толщина для проезда легковых автомобилей – не менее 30 сантиметров, для грузовых – не менее полумет­ра. О прочности льда говорит его прозрачность и зеленоватый или голубой оттенок. Если он мутный и ноздреватый, то такой может обрушиться даже без предупреждающего потрескивания.