В Конаеве прошел Кубок Алматинской области по дисциплине Gas Gun Competition PRS (снайпинг), предусматривающий стрельбу с различных позиций, на разные дистанции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В турнире приняли участие снайперы подразделений Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, Сил специальных операций Министерства обороны, Национальной гвардии, а также любители высокоточной стрельбы. Соревнования проводились по четырем классам.

Снайперы выполняли комплекс практических упражнений, направленных на проверку точности, устойчивости навыков стрельбы, умения работать в ограниченное время, быстро оценивать дистанцию и корректировать огонь в различных условиях. Состязания требовали от спортсменов высокой технической подготовки, владения современными методами ведения высокоточной стрельбы и умения концентрироваться. Благодаря этим качествам в классе «полуавтоматический карабин» весь пьедестал заняли военнослужащие Сил специальных операций Министерства обороны РК.

Соревнования способствовали совершенствованию профессиональных навыков военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также укреплению взаимодействия между профессиональным и гражданским стрелковым сообществом.