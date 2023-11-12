Снег ожидается в центре, севере и востоке Казахстана

Общество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Астане, а также в центральных, северных и восточных областях страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В Астане переменная облачность, временами дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём +3...+5°C, сообщает Казгидромет.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью +1...+3°C, днём +8…+10°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днём +9…+11°C.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днём +13…+15°C.

В Актобе облачно, временами осадки, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°C, днём +15…+17°C. На западе и юге области ожидается пыльная буря.

В Атырау малооблачно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днём +8…+10°C.

В Жезказгане облачно, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°C, днём +6…+8°C. На большей части области ожидается дождь со снегом.

В Караганде облачно, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°C, днём +5…+7°C. На большей части области ожидается дождь со снегом.

В Кокшетау переменная облачность, дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°C, днём +4…+6°C. По области ожидается дождь со снегом.

В Конаеве переменная облачность, временами дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днём +9…+11°C. На западе, севере и юге области ожидается дождь, в горных районах – дождь, снег, туман.

В Костанае облачно, осадки, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днём +4…+6°C. На севере и востоке области ожидается дождь со снегом.

В Кызылорде облачно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха +2…+4°C, днём +7…+9°C. Утром в центре и на востоке области ожидается небольшой дождь.

В Павлодаре переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днём +6…+8°C. На большей части области ожидается дождь.

В Петропавловске облачно, дождь, туман, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до +2°C, днём +5…+7°C. На западе и севере области ожидается дождь, гололёд. На большей части области ожидается дождь.

В Семее переменная облачность, дождь, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днём +8…+10°C. По области ожидается дождь со снегом.

В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до +2°C, днём +8…+10°C. На западе, севере и в центре области ожидается дождь.

В Таразе переменная облачность, без осадков, туман, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°C, днём +9…+11°C. В горных районах области ожидается дождь со снегом, туман.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днём +9…+11°C. На севере области ожидается дождь, на западе, юге, в горных и предгорных районах – туман.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днём +5…+7°C.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днём +6…+8°C. На большей части области ожидается дождь со снегом.

#прогноз #погоды

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