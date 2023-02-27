Снегохода путь опасный

Февраль на казахском языке звучит как ақпан. Это самый снежный, буранный месяц. Действительно, в момент, когда набираю текст, за окном, медленно кружась, опускаются на сугробы новые снежинки. А это значит, что в предстоящие выходные горожане поспешат на природу, чтобы успеть еще раз насладиться катанием на санках с горок. Но с недавних пор это удовольствие стало опасным, и людям приходится быть начеку, постоянно озираясь: не возникнут ли вдруг рядом аэросани.

В конце января в зоне отдыха «Тау» произошла трагедия: средь бела дня на группу людей наехал снегоход Lynx, которым управлял 16-летний парень. Позже стало известно, что несовершеннолетний без спроса сел за руль аэросаней. В результате происшествия трагически скончалась 40-летняя мама троих детей, в больницу госпитализировали мужчину и пятерых несовершеннолетних с серьезными травмами головы, грудной клетки, переломами. Полицией начато расследование. Ожидается заключение судебно-медицинской экспертизы.

Данное ЧП породило в обществе много вопросов. Кто пользуется снегоходами? Кто отслеживает их маршруты движения и контролирует сферу применения? Этот транспорт предназначен для отдыха или все же необходим для определенной сферы человеческой деятельности? Казалось бы, вопросы прос­тые, но в поисках ответов на них пришлось изрядно потрудиться.

«Клубок» начал раскручиваться, когда попала в отдел механизации областного управления сельского хозяйства.

– Регистрация снегоходов находится в нашем ведении. Приказом министра сельского хозяйства РК от 30 марта 2015 года № 4-3⁄270 утверж­дены Правила регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин высокой проходимости. Пункт 9 главы 1 данных правил включает в себя основные понятия: «специальные машины повышенной проходимости – квадроциклы с максимальной конструктивной скоростью пятьдесят и менее пятидесяти километров в час и снегоходы». Регистрируют и ставят технику на учет в городских и районных отделах, там же владельцам, вне зависимости юридическое это лицо или физическое, выдаются технический паспорт и государственный номер, – объяснил руководитель отдела Батырбек Шамилов.

В регионе на сегодня зарегистрировано 415 снегоходов. И хотя эта техника отнесена к сельскохозяйственной, основная масса владельцев приходится на областной центр.

– По состоянию на 1 февраля по городу Актобе зарегистрировано 270 единиц снегоходов. За физическими лицами числится 228, в собственности юридических лиц – 42 единицы, – уточнил главный специалист городского отдела сельского хозяйства Нурлан Жумабай.

Снегоходы регистрируются в соответствии со стандартом государственной услуги. В данном случае осмотр не предусмотрен, достаточно сведений, указанных в представленных документах.

– Технику, поступившую в собственность, необходимо зарегистрировать в течение 30 календарных дней. При этом в нашу компетенцию не входит наложение штрафов на незарегистрированную технику, принятие каких-либо мер, – добавил специалист.

Аграрии подсказали, техника повышенной проходимости должна быть под контролем дорожной полиции, так как этот вид транспорта может пересекать дорогу или двигаться вдоль дорожного полотна. И значит, подпадает под Закон «О безопасности дорожного движения».

В аграрном секторе снегоходы чаще востребованы у тех, кто занимается коневодством, но более они популярны у любителей охоты и рыбалки, а также причастных к Иргизскому природному резервату. Потому было ценно услышать мнение председателя областного объединения охотников и рыболовов Алексея Гогеля.

На его взгляд, далеко не все предпочитают такой транс­порт: на снегоходе в лес не заедешь и есть риск провалиться под лед.

– Истинный охотник предпочитает преследовать дичь на лыжах. Если не поспевает за ней, отказывается от затеи, давая животному шанс. Иной подход у тех, кто живет по собственным законам, игнорируя старые заповеди. Такие, заметив дичь, начинают на транспорте преследовать ее, а это уже ближе к браконь­ерству. Егеря за такими не уследят, им проще сообщить о подобном факте в полицию. Егерь безоружен. Если столкнется с вооруженными браконьерами, то отступит, жизнь дороже, – поделился размышлениями Алексей Алексеевич.

Кстати, в подобных случаях часто выясняется, что обнаруженный снегоход не стоит на учете, не имеет регистрации. И в данной сфере нужна особая строгость, чтобы поставить заслон нарушениям.

Заместитель руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Куаныш Аязов также сделал акцент на том, что в курируемой сфере применение снегоходов не допускается.

– Нельзя на транспорте охотиться за волком, зайцем, сайгой. Некоторые умудряются стрелять сразу со снегохода. Недавно в Мартук выезжали наши сотрудники, там с применением снегохода убили пять косуль. Это вопиющий случай. Конечно, мы боремся с подобным явлением, хотя у нас нет такой дорогостоящей техники. И все-таки законодательство становится более требовательным, сейчас такие «орудия» преступ­лений, в том числе джипы, конфискуют, передают в доход государства, – отметил Куаныш Аязов. – Мы многое потеряли в плане культуры охоты, особенно этим грешит молодежь. С другой стороны, нельзя утверждать, что все владельцы снегоходов – браконьеры. Главное, чтобы они не нарушали закон, не допускали преднамеренного убийства животных.

Затронув тему несчастья, случившегося месяц назад, собеседник заметил, что в таких местах должны быть определены отдельные маршруты для отдыха на снегоходах. Опять-таки законопос­лушный гражданин никогда не уступит руль своего транс­порта человеку, не имеющему водительских прав.

Примечательно, что все собеседники едины во мнении: кем бы ни был владелец снегохода, он обязан следовать букве закона. Как показывает практика, в зоне его ответственности не только нечестная охота на животных, но и человеческая жизнь.