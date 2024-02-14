Снежный барс попал в объектив фотоловушки в ВКО

Любопытный ирбис попал в объектив фотоловушки случайно. Эти кадры непременно порадуют всех любителей природы.

— Мы уже делились с нашими подписчиками фотографиями снежного барса с этой фотоловушки, установленной нашими коллегами в Арчатинском лесничестве в 2022 году. Теперь пришло время для видеоматериалов, которые мы обрабатываем и представляем вашему вниманию. Фотоловушка установлена Ж. Аманбаевым и М. Арабаевым, — рассказали в нацпарке.