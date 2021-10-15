СНГ превратилось в авторитетную международную организацию – Токаев

Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое в формате видеоконференцсвязи состоялось под председательством Президента Беларуси, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В мероприятии также приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Премьер-министр Молдовы и председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В своем выступлении Президент напомнил о том, что историческая Декларация о создании СНГ была принята на встрече глав государств, которая по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева состоялась в Алматы три десятилетия назад.
"Этот судьбоносный документ заложил прочную основу многогранного сотрудничества новых независимых государств. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами. Что очень важно, СНГ превратилось в авторитетную международную организацию", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений.
Обращаясь к коллегам по Содружеству, Президент отметил, что сегодняшняя встреча подводит итоги и открывает новую веху многогранного взаимодействия стран СНГ.
Вместе с тем он обратил внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, гуманитарные и экологические проблемы, а также колоссальный ущерб от пандемии. Для нивелирования этих вызовов и обеспечения дальнейшего роста Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия и предложил ряд действенных мер.
В качестве первостепенной задачи Глава государства назвал активизацию и наращивание торгово-экономического сотрудничества. В частности, Президент заявил о необходимости совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, уделив основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ. Для этого он предложил разработать новую Программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать Соглашение о торговле услугами.
Наряду с этим Президент считает актуальным формирование общего аграрного рынка. По его словам, разработка Стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы нашим общим интересам.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев также остановился на важности преодоления негативных последствий пандемии.
"В тяжелейший период государства СНГ проявили единство и солидарность, оказывая друг другу необходимую поддержку и помощь. Крайне важную роль здесь сыграла Россия. Наши страны наработали хороший опыт борьбы с СOVID-19, в том числе в области разработки вакцин. Сегодня очевидно, что только массовая иммунизация населения позволит переломить ситуацию и обеспечить безопасность наших граждан", – полагает Глава государства.
Кроме того, Президент рассказал о высокой эффективности казахстанской вакцины QazVac, разработке нового препарата QazcoVac-P, который успешно проходит клинические испытания, и добавил, что еще три вакцины находятся на стадии доклинического тестирования.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам казахстанских вакцин, предложив ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ.
Другой важной задачей Глава государства назвал совершенствование механизмов сотрудничества СНГ в сфере безопасности с акцентом на совместное противостояние возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. Как он считает, эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане.
"Казахстан разделяет позицию ООН: тяжелое гуманитарное положение в этой стране должно находиться в фокусе внимания международного сообщества. Какими бы ни были наши политические взгляды или личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями", – убежден Президент.
В целях систематизации усилий международного сообщества Касым-Жомарт Токаев предложил учредить логистический хаб по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.
"Очевидно, что после преодоления острой фазы кризиса Афганистану потребуется дальнейшая системная поддержка со стороны институтов ООН. Этой важной задаче отвечает продвигаемая нами инициатива о создании Регионального центра ООН в Алматы. Надеемся на содействие стран Содружества в реализации этих планов", – сказал Глава государства.
Президент также призвал к сотрудничеству в продвижении и решении вопросов экологии и охраны окружающей среды. Он указал на необходимость принятия конкретных шагов по решению проблем в использовании водных ресурсов трансграничных рек на пространстве СНГ. Кроме того, он отметил актуальность вопроса перехода к низкоуглеродной экономике.
Отдельный блок в выступлении был посвящен культурно-гуманитарному измерению, которое традиционно играет важную роль в сохранении исторических связей и сближении народов Содружества.
Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что 2022 год объявлен Годом народного творчества и культурного наследия СНГ, в рамках которого запланировано проведение около 100 мероприятий. Кроме того, Президент Казахстана поздравил народ Молдовы с избранием города Комрат культурной столицей Содружества в 2023 году.
В 2022 году наша страна примет председательство в СНГ. В этой связи Глава государства подтвердил твердый настрой на активную совместную работу для достижения общей цели, направленной на дальнейшую региональную консолидацию и прогресс в сотрудничестве на пространстве Содружества.
"Хочу подчеркнуть, что высказанные мною предложения и другие приоритетные задачи будут включены в Концепцию председательства Казахстана в СНГ на предстоящий период", – заключил Президент.
По итогам заседания было подписано Заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ и ряд документов, направленных на дальнейшее развитие Организации.