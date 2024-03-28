Снизить ставки утильсбора предложил сенатор Орынбасаров

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Цены на импортные автомобили слишком высоки для большинства казахстанцев. Причина тому - таможенные сборы, утилизационные платежи и оплата за первичную регистрацию.

По словам сенатора, депутатам регулярно поступают обращения граждан, касающиеся таможенных сборов, ставок утилизационных платежей и регистрации импортных автомобилей. Сенаторы неоднократно направляли в правительство депутатские запросы, но решение, основанное на конкретных экономических задачах, научных выводах, удовлетворяющих обе стороны, до сих пор не представлено. В результате уровень доступности «покупки автомобилей» для простых казахстанцев снижается.

Кроме того, сенатор отметил, что программа льготного автокредитования не достигла цели обеспечения населения новыми автомобилями, а недоступность новых и качественных автомобилей стала причиной увеличения числа незаконных случаев постановки машин на учет.

На основе анализа поступивших жалоб от граждан сенатор предложил главе Кабмина снизить утилизационный сбор, уменьшить таможенные пошлины и ставку сбора за регистрацию автомобилей.