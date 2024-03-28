Снизить ставки утильсбора предложил сенатор Орынбасаров

Сенат, Транспорт, Парламент
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О проблемах с обновлением автомобильного парка страны в своем запросе рассказал депутат Сената Бекбол Орынбасаров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Цены на импортные автомобили слишком высоки для большинства казахстанцев. Причина тому - таможенные сборы, утилизационные платежи и оплата за первичную регистрацию.

По словам сенатора, депутатам регулярно поступают обращения граждан, касающиеся таможенных сборов, ставок утилизационных платежей и регистрации импортных автомобилей. Сенаторы неоднократно направляли в правительство депутатские запросы, но решение, основанное на конкретных экономических задачах, научных выводах, удовлетворяющих обе стороны, до сих пор не представлено. В результате уровень доступности «покупки автомобилей» для простых казахстанцев снижается.

Кроме того, сенатор отметил, что программа льготного автокредитования не достигла цели обеспечения населения новыми автомобилями, а недоступность новых и качественных автомобилей стала причиной увеличения числа незаконных случаев постановки машин на учет.

На основе анализа поступивших жалоб от граждан сенатор предложил главе Кабмина снизить утилизационный сбор, уменьшить таможенные пошлины и ставку сбора за регистрацию автомобилей.

«Прошу рассмотреть ставку утилизационного сбора,  - для автомобилей возрастом не более 3 лет с объемом двигателя до 2 000 кубических сантиметров - не превышающую 150 тысяч тенге. Важно пересмотреть таможенную сетку в сторону уменьшения при исчислении таможенной пошлины. В настоящее время есть факты, когда большинство автомобилей ввозится в Казахстан, в частности из Китая, через Кыргызскую Республику, так как там автовладельцы платят НДС и пошлины в несколько раз меньше, чем у нас. Предлагаю установить ставку сбора за государственную регистрацию транспортных средств до пяти лет, включая год выпуска, в размере 0,25 МРП. Надеемся, что данные предложения позволят гражданам Казахстана приобрести для себя качественные и доступные автомобили», - предложил Бекбол Орынбасаров.

#депутатский запрос #сенатор #утильсбор

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