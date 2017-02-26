Сноубордист из Германии погиб под лавиной в Грузии

В результате схода лавины у горной вершины Тетнулди в Местийском районе на северо-западе Грузии погиб сноубордист из Германии, сообщает ТАСС
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По информации тбилисской телекомпании "Имеди", с погибшим был еще один турист из Германии, которого вызволили из-под снега подоспевшие спасатели.
Тело погибшего туриста доставлено в Кутаиси, а спасенному оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в Местийском районе, немецкие туристы, попавшие под лавину, находились в той сложной части вершины, куда они не должны были идти без согласования со спасателями.
В другом регионе Грузии, в крае Мцхета-Тианети (северо-восток страны), под лавину у Ломисского хребта попал турист из Сербии. Как сообщило МВД, под оползень у Ломисского хребта попали 4 туриста, один из которых – 46-летний мужчина из Сербии – получил серьезные травмы.
Пострадавшему на месте была оказана неотложная помощь, он доставлен в Тбилиси, в Национальный медицинский центр Грузии.