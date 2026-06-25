В США запечатали капсулу времени для потомков 2276 года

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В США запечатали «Капсулу времени Америка 250». Цель проекта – передать материальное и цифровое послание американцам 2276 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Хранилище весит около 400 килограммов и представляет собой сверхпрочный цилиндр из нержавеющей стали. Внутри находятся более 200 предметов от каждого штата, среди которых спортивный инвентарь, образцы почвы, семена редких растений, а также гаджеты и другие технологии нашей эпохи.

Капсулу опустят на глубину трёх метров в Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии 4 июля. Место будет отмечено мемориальной плитой.