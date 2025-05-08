Поезда будут курсировать по маршрутам №204/203 «Астана-Шымкент» и №202/201 «Астана-Алматы» ежедневно с 17 июня по 31 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный перевозчик просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно, чтобы избежать неудобств и гарантировать себе место в поезде на нужную дату.

При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания» на сайте по продажам билетов или в кассах АО «Пассажирские перевозки».

Запуск дополнительных поездов позволит удовлетворить повышенный спрос на поездки в летний период.