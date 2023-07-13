Собак и кошек бесплатно чипируют в Астане

Жителям столицы напомнили об обязательном чипировании собак и кошек. Сделать это можно бесплатно до 1 сентября 2023 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Собаки и кошки в столице должны пройти обязательную регистрацию в информационной системе учета животных TANBA в «Астана ветсервис».

Чипировать своих питомцев и внести их данные в единую базу в Астане можно будет бесплатно до 1 сентября 2023 года. К слову, после этой даты услуга станет платной, оказывать ее будут ветеринарные клиники.

Сейчас на безвозмездной основе чипируют питомцев по следующим адресам:

- район Сарыарка, ул. С. Муканова, зд.2/1 (СпецЦОН),

тел. +7 (747) 623-53-57,

+7 (747) 672-85-27

часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), суббота с 9:00 до 13:00.

Регистрация собак началась с 1 ноября, кошек начали чипировать с 1 декабря 2022 года.

Напомним, с 1 сентября 2023 года владельцы собак и кошек в обязательном порядке должны будут провести регистрацию своих питомцев, в противном случае им грозит штраф в размере 10 МРП.