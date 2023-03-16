Собака бывает кусачей только от жизни собачьей...

В Костанае сложилась крайне напряженная обстановка с бродячими животными. Жители региона, и в особенности окраин, сетуют на огромные стаи собак. Ситуация обострилась после введения в Казахстане запрета на их истребление. Животные предоставлены сами себе и все больше пугают костанайцев.

– По сравнению с прошлым годом бродячих собак стало больше почти в два раза. На днях на моих глазах стая разорвала кошку, а чуть раньше напала на девочку и порвала ей куртку. Мы боимся детей в школу отправлять. Да и сами боимся ходить, потому что кругом бегают озлоб­ленные стаи бездомных псов, – эмоционально рассказывает жительница жилого массива «Дружба» Оксана.

Сейчас в Костанае отловом «бродяг» занимаются лишь в экстренных случаях – по жалобам жителей. Все дело в законе, точнее в его несовершенстве. Напомним, в прошлом году в Казахстане решили относиться к бродячим животным гуманно: не уничтожать, а выпускать в привычную среду обитания после стерилизации. Дело, конечно, благое, вот только до конца всю технологию исполнения законодательства не продумали.

Костанай – живой тому пример. Госуслугу по гуманному отношению к «бездомышам» разделили на четыре лота: отлов, временное содержание, инвентаризация и стерилизация. С поставщиками по первым трем лотам в регио­не определились еще в январе, а вот кто будет заниматься каст­рацией и стерилизацией, пока неизвестно. Конкурсные процедуры хоть и завершились на днях, но предстоит проделать еще немало бумажной работы.

– В этом году на исполнение Закона «Об ответственном обращении с животными» в Костанайской области выделено 86,6 миллиона тенге. Из них 20 миллионов тенге предусмот­рены на отлов бродячих животных, шесть миллионов – на их временное содержание, семь миллионов – на идентификацию и остальное, то есть более 53 миллиона тенге – на кастрацию и стерилизацию. Поскольку по трем первым программам суммы не очень большие, конкурсы по госзакупу состоялись путем запроса ценовых предложений и прошли за пять дней. По пос­леднему лоту (стерилизация) сумма большая, поэтому конкурс был объявлен управлением госзакупок и длился целый месяц. Теперь, когда он завершен, комиссия рассмат­ривает документы, поданные заявителями. На это по закону отводится 10 дней, – объяснил руководитель отдела управления ветеринарии Костанайской области Талгат Шамшадин.

Ну а пока Закон «Об ответственном обращении с животными» в Костанайской области рабо­тает не в полную мощь. «Бродяг» отлавливают лишь после того, как они нападут или покусают людей. Да и чтобы выловить всех и сразу, нужны десятки приютов, где бездомные псы могли бы спокойно дожидаться того момента, когда в регионе приступят к реализации четвертого пункта – стерилизации.

В итоге с начала года в Костанае отловлено всего порядка 50 особей. Причем организация, выигравшая тендер на отлов и временное содержание бродячих животных, пока что предос­тавляет услуги государству бесплатно. Выплачивать деньги всем участникам госзакупа за каждую собаку управление ветеринарии будет только по факту исполнения всех четырех лотов – когда животное будет готово вновь отправиться на улицу.

– По тендеру на содержание одной собаки на 15 дней выделяется 2 024 тенге. Это 133 тенге в день. На эту сумму мы обязаны дважды в день покормить животное. Я уже не говорю о том, что необходимо уплатить налоги, обеспечить собак чис­той водой, провести тесты на агрессивность, которые тоже стоят немалых денег. Но питание – это сегодня самая большая проблема. За последние два месяца корм подорожал на 15%, а в холода собаки едят гораздо больше. Если бы у нас была возможность не думать о питании животных, мы уже сейчас могли бы разместить в наших вольерах 150 собак. Сейчас у нас содержится около сотни, – обрисовала ситуацию заместитель председателя ТОО «Надежда плюс kst» Ольга Соловьева.

В перспективе количество мест в реабилитационном центре для бездомных собак планируется увеличить. Отдел ЖКХ предос­тавил приюту 15 списанных остановочных павильонов, которые зооволонтеры намереваются переделать под вольеры. Это позволит создать еще 20 мест.

В не менее острую проблему в скором будущем может вылиться и другой пункт Закона «Об ответственном обращении с животными». Судите сами: в госзакупках на предоставление услуг по отлову, временному содержанию, идентификации и даже стерилизации участвуют не только местные организации, но и компании из других регио­нов страны. К примеру, тендер по первому лоту в семи районах Костанайской области выиграла алматинская фирма. Компании из южной столицы подали документы и на четвертый лот. Как они намереваются предос­тавлять эти услуги, можно лишь догадываться.

К слову, подобная практика уже была в Костанае, только по другой госуслуге – цветочному оформлению города, и закончилась она, между прочим, довольно печально. Костанайцы надол­го запомнят, как неприглядно выглядело убранство города прошедшим летом. Кстати, в конечном счете ту компанию в суде признали недобросовестным участником госзакупок. Каков будет итог работы алматинцев в области отлова и, возможно, стерилизации костанайских бездомных собак, еще предстоит выяснить. Пока же горожане самостоятельно отбиваются от все пополняющейся армии бродяг.

Одним из самых распространенных и действенных методов костанайцы считают электронный отпугиватель. За последние пару месяцев этот прибор стал хитом всех продаж.

– По своему опыту могу сказать, что это очень эффективное средст­во. Я заказывала в прошлом году для дочери, которая боится собак. Он ей помогал. При нажатии на кнопку прибор издает ультра­звук, который улавливает только животное. Он отпугивает собаку. Сейчас заказала и себе, ведь собак стало существенно больше, и уже даже взрослым страшно ходить по улицам, – говорит жительница поселка Амангельды Виктория Устинова.

Виктория уверена, что элект­ронный отпугиватель собак пригодится ей даже тогда, когда Закон «Об ответственном обращении с животными» нач­нет работать в полном объеме. Женщина, как и многие другие жители региона, считает, что нападения на людей не прекратятся. Животное ведь агрессивное не потому, что оно не стерилизовано, а потому что голодное. Так что решит ли закон главную проблему – еще вопрос.