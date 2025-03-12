Соблюдая правило «золотого часа»

Трасса республиканского значения Омск – Майкапчагай – одна из самых загруженных в регионе. Неудивительно, что локацию для большого спасательного комплекса выбрали именно здесь – в районе Аккулы, в ста километрах от Павлодара и на таком же расстоянии от границы с областью Абай, чтобы выдержать тот самый «золотой час» для прибытия помощи.

К сожалению, в прошлом году на данном участке в автоавариях погибли девять человек. Радиус охвата нового подразделения позволит оказать помощь и при возникновении ЧП на территории приграничной области Абай, ленточного бора в резерватах «Ертіс орманы» и «Семей орманы».

Уникальность комплекса заключается в объединении на одной территории нескольких экстренных служб: пожарной части, трассового медико-спасательного пунк­та Центра медицины катастроф МЧС, а в ближайшее время здесь начнут работу сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области. Как подчеркнул министр по ЧС Чингис Аринов, участвовавший в церемонии открытия объекта, такой формат позволяет максимально сократить время реагирования на проис­шествия. Независимо от характера ЧС – будь то пожар, ДТП, любое происшествие, требующее экстренной медицинской помощи, – специалисты будут действовать слаженно, оперативно и эффективно.

– Объединение пожарных, спасателей и медиков на одной базе – это не просто удобство. Это реальная возможность оперативно оказывать помощь пострадавшим, ведь в чрезвычайной ситуации счет идет на минуты. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие комплексы появлялись на стратегически важных участках автодорог, – отметил министр.

Комплекс оснащен современной техникой и оборудованием, необходимыми для ликвидации последствий ЧС: например, спасательным автомобилем с аварийным оборудованием и инструментами, пожарными автомашинами с автоцистернами, болотоходом, вездеходом, снегоходом, чтобы техника смогла добраться до нужной точки при любой погоде. Предусмотрена здесь и вертолетная площадка – для экстренной эвакуации пострадавших и оперативной переброски спасательных групп в удаленные районы. Сотрудники Центра медицины катастроф получили реанимобиль, теперь бригады из двух фельдшеров и водителя-спасателя будут дежурить на новой точке вахтовым методом – по 15 дней.

Для личного состава, а здесь круглосуточно будут нести службу примерно 30 человек, созданы комфортные условия: в двухэтажном здании предусмотрены комнаты отдыха и кабинет психологической разгрузки, душевые, кухня, технические зоны для обслуживания спецтехники. Сотрудники также получили современное обмундирование.

Ранее подобные комплексы уже были введены в эксплуатацию в Акмолинской и Карагандинской областях. Как отметили в пресс-службе департамента по ЧС, в Казах­стане продолжают укреплять инфраструктуру спасательных служб, делая акцент на оперативность и высокую подготовку сотрудников.