Собственники онлайн-платформ будут обязаны уведомлять правоохранителей о противоправном контенте

Сенат, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» с сопутствующими поправками. Таким образом, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись главе государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, законом предлагается установить порядок государственного регулирования в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определить правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентировать права и обязанности пользователей онлайн-платформ.

Целью закона является определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента.

Задачами закона являются обеспечение прозрачности функционирования онлайн-платформ; обеспечение безопасности информационного пространства; недопущение противоправного контента; защита детей на онлайн-платформах от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при сборе и обработке его персональных данных в пределах, установленных законами Республики Казахстан.

Законом вводится запрет на распространение и размещение ложной информации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по его удалению.

Наряду с этим, закон предусматривает обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, что позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент на онлайн-платформах и модерацию контента на казахском языке. 

Для собственников и законных представителей онлайн-платформ вводится обязательство незамедлительно уведомлять правоохранительные органы в случае выявления противоправного контента, влекущего за собой угрозу жизни или безопасности человека и гражданина, а также приостановить деятельность аккаунтов на территории Казахстана, размещающих и распространяющих противоправный контент, информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребенка, на основании предписания уполномоченного органа.

Закон также устанавливает обязательства для пользователей онлайн-платформ по идентификации и маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, в том числе таргетированную онлайн-рекламу и спонсорский контент при помощи текстовых, графических и иных обозначений.

«Принятие закона позволит сформировать безопасную интернет среду для реализации прав граждан на получение и распространение информации, наладить эффективную обратную связь между онлайн-платформами и пользователями, законодательно регулировать онлайн-рекламу в Казахстане, повысить прозрачность экономической деятельности на онлайн-платформах, стимулировать развитие интерфейса на государственном языке, оказать поддержку производителям отечественного контента», - говорится в заключении.

#Сенат #онлайн #закон #реклама #законопроект #плаформа

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