Сочинское – благополучная глубинка

Сегодня здесь ведется активная работа по реализации долгосрочных приоритетов вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира. В частности, в «Сочинском» много внимания уделяется качеству сельхозпродукции, а также сокращению посевов малорентабельных водоемких культур с дальнейшей заменой их на кормовые культуры, овощи и картофель.

К моменту приезда журналистов, пресс-тур для которых организовало областное управление внутренней политики, учеников Сочинской СШ мы не застали, зато встретились с малышами из мини-центра «Акбота».

– Мини-центр действует уже четвертый год, – рассказала воспитатель Наталья Абишева. – Условия для детей здесь созданы отличные, питание для учащихся в школе бесплатное. Рассказать о себе? Работаю здесь со дня открытия. Мой муж Руслан трудится механизатором, хорошо зарабатывает. У нас двое детей – дочь Анастасия и сын Рустам, они учатся в этой школе, и все у нас хорошо, а в Сочинском на жизнь вообще никто не жалуется.

Заработки у здешних хлеборобов, как позже мы узнали, действительно высокие. К примеру, сочинские хлеборобы по итогам жатвы получили в среднем по 700 тыс. тенге, а за год их средний заработок с учетом 25-процентной надбавки за добросовестный труд составил 1–1,5 млн. тенге. К тому же каждый из них получил бесплатно по 2 тонны отходов и по 4 тонны сена. При этом следует отметить, что средняя зарплата работников ТОО в прошлом году составила 53 200 тенге.

– Наше село вообще все в округе называют «островком счастья», – вступает в беседу аким Сочинского сельского округа Кумис Семизбаева. – Отсюда никто не хочет уезжать, все держат в большом количестве скот, птицу, много работают на огородах, благо что в селе есть летний водопровод, и вода подведена к каждому из 230 домов – только не ленись, расти картошку, овощи, ягоды. У нас отлично работают все объекты соцкультбыта, так что проблем с проведением досуга и медобслуживанием у всех 930 сочинцев не бывает. Как нет в селе, впрочем, и социальных проблем – каждый находится при деле. К примеру, пенсионеры, а их у нас 88, не сидят сложа руки: зимой занимаются пошивом одеж­ды, ремонтом обуви, а летом – огородом. Самозанятых у нас немного, в летнее время люди имеют возможность работать в наших «зеленых бригадах», которые трудятся в трех здешних парках, занимаются разведением пирамидальных тополей, обслуживают цветники и клумбы у нашего фонтана и Дома торжеств и обрядов «Алтын дән». В подтверждение своих слов могу сказать, что мне не удается найти людей по запросам сотрудников районного центра занятости, которые отправляют безработных на переучивание или обучение какой-нибудь востребованной специальности. К услугам центра занятости у нас прибегают лишь один-два человека, которых зимой мы привлекаем на общественные работы для очистки территории села от снега.

В местном ДК его заведующая Жанат Истлеуова и библиотекарь Гульзат Болекбаева с гордостью продемонстрировали нам зал на 200 мест, рассказали о работе четырех кружков, в которых постоянно и прилежно занимаются 60 детей, о проводимых мероприятиях и пользующихся особой популярностью среди сельчан занятиях шейпингом. Библиотеку, чей фонд насчитывает 12 тыс. книг, в том числе 3 тыс. на казахском языке, посещают 565 сочинцев, которые сетуют лишь на то, что среди новых поступлений недостаточно художественной литературы. Тут, кстати, мне довелось познакомиться с водителем ТОО «Сочинское» Медетом Кенжегалиевым.

– Мы приехали сюда из села Викторовка Зерендинского района в прошлом году, – говорит он. – Моя жена Сауле после окончания Кокшетауского медколледжа приехала по программе «С дипломом – в село!», получила подъемные. А по программе «Доступное жилье» мы взяли кредит под ставку 0,3%, на который купили дом из пяти комнат с баней и дворовым хозяйством, а также двух коров и двух телок.

– Не побоялись ехать в такую глубинку, ведь Викторовка находится совсем недалеко от областного центра? – интересуюсь я.

– Нет, мы всем очень довольны, особенно дочка, а главное – здесь наша семья решила жилищную проблему, – ответил Медет. – Так что теперь думаем завести второго ребенка…

Кстати, с рождаемостью в Сочинском особых проблем не было даже в годы экономического кризиса, о чем нам рассказала акушер с 20-летним стажем работы в местной сельской врачебной амбулатории Людмила Папко. Ее новое здание было построено ТОО в прошлом году, а недавно сюда поступила машина «скорой помощи», так что в экстренных случаях в распоряжении здешних медиков теперь есть спецтранспорт.

А самые «вкусные» разговоры в этот день у нас были в пекарне и кафе Сочинского, где на наши вопросы отвечали пекарь Татьяна Васина и повар Галина Минчакова. Предприятие, где работают четыре человека, производит более 20 наименований продукции, включая торты и пирожные, булка хлеба в магазине ТОО стоит всего 25 тенге, а 50-килограммовый мешок муки, поставляемой с мельницы, – 2 500 тенге. Помимо продуктового ТОО имеет и магазин хозяйственных товаров, куда завозятся заказы по заявкам сельчан, как тут говорят, на любой каприз. Всего же в селе действует шесть торговых точек. А в местном кафе, которое ничем не уступает городскому, недостатка в гостях не испытывают не только в выходные дни, когда домой приезжают студенты. К услугам сельчан здесь музыкальный центр, караоке, кабинки на заказ и, конечно же, угощенье на любой вкус.

Вот уже 30 лет работает в ТОО «Сочинское» его директор Виктор Гофман – один из самых авторитетных руководителей сельхозформирований области. Именно благодаря ему это хозяйство все эти годы процветает, известно своими успехами и всесторонним благополучием далеко за пределами региона. Сопровождая нас, он с особой гордостью рассказывал о трех объектах – заводе по производству подсолнечного масла, станции по очистке питьевой воды и местной котельной.

– Многое пришлось сделать для решения проблемы качественной питьевой воды для населения, – говорит Виктор Адамович. – К сожалению, у нас нет подземных источников, а потому мы берем воду из реки. В 2003 году с помощью алматинской фирмы обзавелись установкой, через которую вода проходит пять степеней очистки и обеззараживания. В 2007 году мы добавили ультрафильтрационную установку обеззараживания воды южнокорейского производства, которая, кстати, тогда была единственной в республике. Так что теперь сельчане пьют самую чистую воду в округе, которая ежемесячно берется на химический и бактериологический анализы. С учетом всех затрат решение проб­лемы чистой воды обошлось нам в 17 миллионов тенге.

На станции очистки воды заведующий Мейрам Семизбаев заверил нас, что ее качеством сочинцы довольны. А в местной котельной, которую обслуживают шесть кочегаров, два слесаря и сварщик, весь труд механизирован вплоть до золоудаления, и если раньше на эту грязную и тяжелую работу направляли «штрафников», то теперь в ее штате люди добросовестные и дорожащие своей работой. Она, кстати, у них не сезонная, как раньше, а круглогодичная – с приходом тепла, помимо ремонта и наладки котельной, весь персонал обслуживает летний водопровод.

Но главным объектом гордости для В. Гофмана является завод по производству подсолнечного масла, который в 2010 году пришел на смену маломощному и примитивному маслоцеху. Сегодня здесь установлено самое современное оборудование российского и китайского производства, которое позволяет перерабатывать подсолнечник методом прессования, тем самым сохраняются полезные свойства масла, которое выпускается под маркой «Премиум».

– Причем производство тут безотходное – буквально все идет в дело, – подчеркивает директор. – Из жировых отходов мы производим жидкое хозяйственное мыло, пригодное для мытья рук, посуды, производственного оборудования. А жмых мы поставляем в ПК «Агрофирма «Родина» Целиноградского района, где он используется в качестве кормовой добавки для скота. Когда завод выйдет на свою плановую производственную мощность в 1 200 тонн продукции в год, мы намереваемся приобрести мощный пресс и производить из жмыха топливные брикеты. Они по своей теплоотдаче не уступают каменному углю, и в особо морозные дни мы подмешиваем его в уголь на нашей котельной. Так что в перспективе можем сами себя обогревать. И еще о планах. При сортировке сырья – подсолнечника, которым мы засеваем 4 400 гектаров, – крупные семечки отсеиваются, и мы отправляем их на склад. Сегодня желающим мы отдаем их под реализацию, а в будущем хотим приобрести оборудование и производить пакетированные семечки…

Надо сказать, что в декабре прошлого года продукции завода был присвоен штрих-код, и теперь подсолнечное масло «Сочинское» будет продаваться в супермаркетах Астаны и Кокшетау. Сегодня здесь трудятся 16 человек, чья работа постоянно контролируется двумя лаборантами, и продукция потребителям отправляется только самого высокого качества.

– ТОО «Сочинское» и его директор В. Гофман в особых представлениях не нуждаются, – говорит аким Атбасарского района Жомарт Нуркенов. – Это хозяйство сегодня служит примером другим сельхозформированиям по всем направлениям аграрной деятельности. Производя зерно, оно активно занимается диверсификацией сельскохозяйственного производства и в этом плане является примером для хозяйств не только нашего района, но и всей области. При этом хозяйство также успешно расширяет производство кормовых культур с дальнейшим прицелом на развитие у себя животноводства. Именно это потребовал Глава государства от аграриев в своем январском Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», подчеркнув, что на земле должны работать те, кто внедряет новые технологии и непрерывно повышает производительность, трудится на основе лучших мировых стандартов.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область