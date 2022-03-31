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Содействие занятости
Бота Ибраева

Основные инструменты Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» вошли в Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы с внедрением системы проектного управления.

– В текущем году по линии содействия занятости в рамках Нацпроекта будут вовлечены 700 тысяч человек, из них 36 тысяч планируется охватить профессиональным обучением, 50 тысяч человек окажут содействие по развитию предпринимательских инициатив, 97,6 тысячи человек будут трудоустроены на субсидируемые рабочие места, – сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов.

Он проинформировал, что за два месяца 2022 года в состав участников нацпроекта включено 115,6 тыс. человек, а также сообщил о том, что Министерством труда и соц­защиты населения проводится системная работа по цифровизации сферы занятости населения согласно новым трендам.

– Основная цель – полностью пересмотреть бизнес-процессы, осуществить переход на проактивный формат. Для этого нами будет создана единая цифровая экосис­тема, которая будет включать следующие сервисы: электронная биржа труда – enbek.kz, портал краткосрочных онлайн-курсов – skills.enbek.kz, сервис по поиску работы для фрилансеров – freelance.enbek.kz, электронная система учета трудовых договоров – ehr24.kz,
автоматизированная система по оказанию мер развития предпринимательства – business.enbek.kz. Эти сервисы разрабатываются самостоятельно МТСЗН совместно со специалистами АО «Центр развития трудовых ресурсов», – сказал Ержан Биржанов.

Среди новых сервисов МТСЗН можно отметить программный продукт «платформенная занятость», который сейчас проходит тестирование. Этот электронный сервис задуман для перевода дея­тельности фрилансеров в цифровой формат, который позволит легко регистрировать деятельность самозанятых граждан на различных платформах, быстро находить нужных специалистов, защищать трудовые права и официально оформлять отношения с заказчиками. Также министерством планируется внед­рение системы раннего выявления граждан, нуждающихся в социальной поддержке и занятости. Среди них можно отметить несколько групп, требующих специальных подходов, – это безработная молодежь и молодежь категории NEET, многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

– Для привлечения и стимулирования молодежи к работе будут приняты меры по введению в трудовое законодательство понятия «молодой работник», исключению для них испытательного срока, введению подъемного пособия на найм жилья для молодежи, приехавшей на работу из других регионов. Для многодетных семей (76,8 тысячи) и семей, воспитывающих детей с инвалидностью (7 тысяч), планируется создание центров поддержки женщин во всех регионах. В этих центрах ежегодно будет оказываться комплексная поддержка около 20 тысячам женщин, – проинформировал Ержан Биржанов.

Анализ рынка труда показал, что 15,2% занятых имеют только среднее образование, более 40% выпускников не работают по специальности, 34,1% молодежи не выбирали профессию самостоятельно. По прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет около 40% требований к работникам изменятся, а значит, нужно готовиться к этому. Поэтому совместно с бизнесом планируется создать «фаб­рики» массовой переподготовки, повышения квалификации на базе учебных центров при предприятиях. Особое внимание планируется уделить обучению молодежи востребованным профессиям. Кроме того, в МТСЗН планируют внедрить систему распознавания востребованных навыков.

– По поручению Главы государства нами разработан проект закона «О профессиональных квалификациях». В его рамках предусматривается создание эффективных условий для создания независимых центров признания квалификаций, предоставление не менее 1 000 вау­черов соискателям для прохождения ежегодной сертификации. То есть на основании единоразового ваучера безработные смогут подтвердить свою квалификацию для последующего трудоустройства. Будут создаваться условия для приобретения новых знаний и навыков посредством платформы
skills.enbek.kz. Портал запущен в 2021 году с целью повышения уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирования карьерного развития и продвижения концепции «Обу­чение в течение всей жизни». Это аналог международных обучаю­щих онлайн-платформ, таких как Coursera, – отметил спикер.

Также планируется разработка не менее 100 инструкций по карьерному продвижению для организации профессиональной ориентации среди молодежи. Список востребованных профессий и перспективных навыков будет обновляться ежегодно.

До 2025 года в Казахстане будет создано более 2 млн рабочих мест. С текущего года согласно новой сис­теме государственного планирования в республике началась реа­лизация национальных проектов по приоритетным отраслям экономики, ключевой задачей которых является создание рабочих мест.

– Сформированы региональные карты занятости, которые являются комплексными документами, обеспечивающими интеграцию задач по созданию рабочих мест с перспективами развития регио­нов на среднесрочный период. В целом до 2025 года будет создано более 2 миллионов рабочих мест, в том числе более 600 тысяч пос­тоянных и свыше 1,4 миллиона временных. Все созданные рабочие места будут визуализированы в информационной системе «Интегрированная карта создания рабочих мест». Перед местными исполнительными органами пос­тавлена задача по качественному заполнению системы. По итогам двух месяцев уже создано порядка 65 тысяч рабочих мест, или 15% от годового плана (444,4 тысячи), в том числе более 16 тысяч постоянных, – сказал Ержан Биржанов.

Одной из задач, поставленных Главой государства перед Правительством, является увеличение периода участия и заработной платы по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее мес­то», а также увеличение размера грантов для развития бизнес-идей до 400 МРП.

– В рамках реализации этого поручения в феврале текущего года МТСЗН внесены изменения в нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми период участия в молодежной практике увеличен с 6 до 12 месяцев, в проекте «Первое рабочее место» – с 12 до 18 месяцев. Заработная плата участников молодежной практики повысилась на 20% (с 25 до 30 МРП), участников проекта «Первое рабочее место» – на 50% (с 20 до 30 МРП). Размер грантов на реализацию новых бизнес-идей увеличен в 2 раза, с 200 до 400 МРП (1,2 миллиона тенге), – подытожил Ержан Биржанов.

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