Соединенные Штаты писателей

фото USW

В стране шестой год действует уникаль­ное литературное сообщество – United States of writers (Соединенные Штаты писаталей). Под эгидой USW объединены известные и начинающие казахстанские писатели, поэты, драматурги, иллюстраторы. Находясь в едином творческом пространстве, они делятся опытом и помогают друг другу в творчестве.

Основателем и руководителем клуба является молодой писатель Андрей Орлов. Родом он из Павлодара, сейчас живет в Алматы.

– Любовь к чтению у меня была с детства, – рассказывает Андрей. – Тогда я дико фанател от ужастиков и детективов. И в какой-то момент пришла идея написать что-то свое. Пробовал себя в жанре horror. Когда в школе узнали, что я пишу рассказы, стали просить писать и отправлять в городские и республиканские газеты и журналы статьи. Мне это очень нравилось. Я чувствовал себя корреспондентом, важным парнем. И в 10-м классе меня пригласили в павлодарскую детско-юношескую газету «Твой Мир». А там уже приходилось публиковать не только свои тексты, но даже быть выпускающим редактором.

Правда, талантливый автор на журфак не поступил. Переехал в Алматы, стал заниматься маркетингом и организацией массовых мероприятий.

– Однажды я работал менеджером по развитию предпринимательского сообщества. А когда уволился, сел и подумал: чем хочу заниматься дальше? Вдруг вспомнил: у меня же книга написанная есть! Буду заниматься ею! Но в творческом плане я совершенно не волк-одиночка, и мне важно, чтобы вокруг что-то происходило. Так пришла идея создать сообщество писателей.

Для развития проекта Андрей применял все знания и опыт организатора мероприятий. В Алматы на то время не было большого современного литературного сообщества.

– Мне хотелось создать такое творческое пространство, куда мог бы прийти любой желающий. Союзы, курсы, школы – это хорошо, но все они имеют очень узкую направленность и мало для кого доступны, – признается собеседник.

Так в 2018 году появился клуб United States of writers. Его миссия – создать площадку для старта и развития творчества казахстанских авторов. Сегодня USW действует в Алматы и Астане, в них состоят около ста постоянных членов. Среди них есть и известные авторы: Мария Омар (роман «Мед и немного полыни»), Айгуль Клиновская ( «Дата С»), Алтынай Султан («Отслойка»), Ирина Бакулина («Ночь в музее»), Ануар Кошкарбаев («Қызыл көктем зауалы»), Виктор Пораско («Звезды за той темнотой»), Светлана Скурыдина («Люди… Чувства… Моменты») и другие резиденты. В USW могут вступить не только жители Алматы и Астаны, но и желающие из других городов и даже стран. После вступления участник приглашается в закрытую чат-группу, и на ближайшей клубной встрече получает карту резидента USW. Так благодаря клубу многие авторы открыли для себя дорогу в мир творчества.

– В первую очередь автор в сообществе понимает, что он не один и вокруг него много единомышленников, – продолжает Андрей. – Среди них не только суперус­пешные, но и начинающие писатели и поэты. Главная особенность USW – у нас участники разного бэкграунда. Вообще не важно, десять у тебя опубликованных книг или ни одной. Главное, чтобы ты занимался творчеством и развивался.

Для этого клуб проводит тренинги, мас­тер-классы, помогает авторам организовать творческие вечера и презентации книг. А также приглашает внешних экспертов для нетворкинга. USW сотрудничает с книжными магазинами, издательствами, известными писателями и экспертами, организаторами мероприятий и театрами.

Андрей Орлов выстроил такое сообщество, где его члены коммуницируют друг с другом без вмешательства руководителя. В менеджменте это называется горизонтальная модель работы с людьми. Благодаря этому авторы дружат, работают над общими проектами, делятся идеями и контактами, получают офферы от издательств и многое другое.

За шесть лет деятельности USW организовал множество литературных проектов. Среди них Андрей выделяет два постоянных мероприятия – выпуск сборника произведений авторов и фес­тиваль Fahrenheit.

– Сборник прозы и поэзии мы издаем один раз в пару лет. Таких уже четыре, и суммарно в них вошли работы более 220 казахстанских авторов. Второй год проводим фестиваль писателей и современного творчества Fahrenheit, который собирает авторов со всей страны, – подчеркивает руководитель клуба.

К слову, фестиваль появился, потому что Андрей и его друзья не нашли альтернативы этому мероприятию. По мнению руководителя клуба, все фестивали и книжные выставки в Казахстане направлены на одну аудиторию без возможности свободно выражать себя.

– Это некие выставки, которые показывают верхушки писательского рынка. Спросите у любого прохожего, назовет ли он вам десять современных казахстанских авторов, не прибегая к именам мэтров? Нет. Никому не интересно работать с теми, кого еще не знают. Я – работаю. И Fahrenheit – это как рок-фест среди академических концертов, – объясняет концепцию мероприятия Андрей.

И цифры говорят за себя. В нынешнем году фестиваль за один день собрал около 3 тыс. гостей на одной площадке. Среди них 68 участников – это писатели, художники, издательства, которые представили свое творчество и книги. Приглашенные спикеры выступили на сцене с презентациями книг, мастер-классами и лекциями. К примеру, главным хедлайнером фестиваля стал гость из Испании Maguma, который провел свой воркшоп по созданию иллюстраций. Такие встречи, по мнению руководителя клуба, вдохновляют авторов выйти из зоны комфорта, знакомиться с коллегами и получать новые идеи для творчества.

Занимаясь организаторскими вопросами, Андрей признается, что все меньше уделяет время писательству.

– Мне уже не интересен horror, а новое что-то еще не нашлось. Много времени уделяю сообществу, переквалифицировался в литературного продюсера. Может, когда-нибудь вернусь к писательству. А мой ужастик «Призрак лагеря Грауенхафт», тот самый, который написал еще в старших классах, я издал сам в 2018 году. Закрыл школьный гештальт, – улыбается Андрей.

Молодой писатель признается, что не стремится стать главной звездой в литературной жизни страны. Его кредо – следовать порывам души и получать удовольствие от своей работы.

– Многие проекты запускаю внезапно. К примеру, тот же фестиваль. Завтра, может, захочется учредить свою литературную премию или открыть школу. Все возможно. Мне просто хочется, чтобы другие видели, что литература в Казахстане такая же интересная, модная, яркая, самобытная, странная, как кино или музыка.

Андрей Орлов не согласен с утверждением, что литература – это удел мастеров прошлого века.

– Я не понимаю, почему современные авторы косплеят (подражают. – Прим. авт.) писателей Золотого или Серебряного веков. Они в это время жили? А многим читателям это вообще неинтересно сегодня. Литература должна быть привлекательной и доступной всем. Читатели имеют право получать качественный продукт не только в виде книги, но и всего другого, что крутится вокруг автора. Мы стараемся создавать необычную литературную атмосферу, – заключил руководитель USW.