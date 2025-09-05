Высокогорный мост – ключевое звено нового дорожного участка автострады Усть-Каменогорск – Алтай (Зыряновск). Он должен соединить два отрезка 56–72-го и 72–88-го километров, разделенные сейчас горным ущельем с протекаю­щей по его дну речкой Пихтовкой. Завершение объекта будет означать окончание всего проекта строи­тельства дороги в обход Осиновского перевала.

Для мостостроителей данный путепровод – задачка не из легких. При общей длине в 175 м высота опор достигает 42 м – они самые высокие в стране!

Специалистам пришлось преодолеть множество трудностей, чтобы, во-первых, изготовить такие гиганты, а во-вторых – доставить их на место. Кроме того, свои сложности внес сам горный рельеф: между речными берегами заметный перепад, ущелье пролегает среди мощных и очень прочных скал. Работы приходится вести на разных уровнях.

По словам директора компании-подрядчика Kurylys Group RK Александра Андрейчука, проект, выполненный на бумаге, и стройка в реальных условиях – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. К примеру, в документации указаны одни данные по геологии, на деле техника столкнулась со скальными породами самой разной твердости.

Всего предусмотрено восемь опор, и на сегодня часть конструкций уже установлена. Завершается подготовка на площадке, расположенной на максимальной глубине, то есть под самые высокие. Выполнены гигантские объемы по выравниванию грунта, гидроизоляции, бетонированию. После того как все каменные «атланты» займут свои места, начнется монтаж пролетов...

Стратегическая стройка – на контроле у областного филиала Национального центра качества дорожных активов. Выявленные недочеты тут же устраняются. Например, на двух участках из-за допущенных дефектов на водопропускных трубах подрядчикам пришлось провести «работу над ошибками»: усилить основание скальником, уложить новые конструкции.

– Отобраны и испытаны десятки проб, в том числе бетона, – рассказал начальник отдела Восточно-Казахстанского областного филиала Национального центра качества дорожных активов Саяхат Мусапыров. – Два наших замечания подрядчиком уже устранены. Мы тщательно следим за качеством, это особенно важно для такого объекта. Каждый этап – под контролем. Как только участок готов, выезжают специалисты лаборатории, берутся пробы. Если выявляется какое-то несоответствие, компания-подрядчик все переделывает за свой счет. Поэ­тому дорожные строители заинтересованы сразу делать все качественно.

Одновременно к завершению близится асфальтирование дорожных участков, пока разделенных горной речкой. Их общая протяженность – 32 км.

По данным регионального филиала «ҚазАвтоЖол», все земляные работы выполнены в полном объеме, идет сооружение конструктивного слоя, техника утюжит асфальт. Всего в нынешнем году запланировано одеть в черное покрытие 4,4 км – финишные 4,4 км! Половина из этого объема уже выполнена.

Осиновский перевал – опас­ный участок крутых серпантинов на трассе Усть-Каменогорск – Алтай. Зимой на нем действует ограничение для большегрузного транспорта, часто трассу закрывают в связи с высокой лавинной опасностью. Поэтому в 2014 году был разработан проект дорожного отрезка в обход Осиновки. Стройка стартовала в 2017-м, однако в 2018-м работы «увязли» в затянувшейся процедуре перевода земель из гослесфонда в транс­портные земли. Они возобновились только в 2024 году после завершения всех формальностей и корректировки проектно-сметной документации.

Новый участок в обход перевала является важным элементом инфраструктуры. Он сокращает время в пути для туристов, которые направляются на Бухтарминское водохранилище или в Катон-Карагайский район. И главное – делает маршрут круг­лый год безопасным и доступным.