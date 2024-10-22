Соглашения о сотрудничестве подписаны между областью Абай и регионами Узбекистана

В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научной и культурной сферах между областью Абай и Навоийской, Джизакской областями Республики Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: facebook.com/AbaiOblysynynAkimdigi/

Сообщается, что за 9 месяцев текущего года товарооборот между областью Абай и регионами Узбекистана составил более $30 млн.

По словам заместителя акима области Абай Адилбека Мусабаева, есть огромный потенциал для дальнейшего роста торгово-экономических отношений.



На полях форума достигнуты договоренности с рядом узбекских компаний по организации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и сферы услуг.



На сегодняшний день узбекские компании заинтересованы в строительстве птицефабрики в области Абай мощностью порядка 3 млн яиц в год. Также рассматривается увеличение товарооборота в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.