Статьи Сохраняя семейные ценности Кадиша НЫГМЕТ

Как отметила Государственный секретарь, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, конкурс «Мерейлi отбасы» проводится по инициативе Президента и включает в себя три этапа: районный, региональный и национальный.



Г. Абдыкаликова также подчерк­нула, что в год 25-летия Независимости Казахстана при отборе образцовых семей будет учитываться их вклад в становление и развитие нашего государства.

В целом конкурс направлен на укрепление института семьи, нравственности, культивирование семейных ценностей, заботу о детях и уважение к старшему поколению. В нем принимают участие семьи, члены которых имеют высокие трудовые, интеллектуальные, научные, творческие и спортивные достижения.



В регионах страны уже проведены торжественные церемонии награждения финалистов второго этапа, а также определены по две семьи из каждой области, городов Астаны и Алматы для учас­тия в третьем – национальном этапе. В итоге по решению членов комиссии в финале конкурса встретятся 16 претендентов. В рамках заседания комиссии также были утверждены эскизы дипломов и статуэт­ки для вручения победителю «Мерейлi отбасы».



В определении последнего непосредственное участие смогут принять все граждане страны путем онлайн-голосования по телефону, на портале kaztube.kz, а также отправки SMS. Голосование будет проводиться 2–9 сентября, его итоги будут подведены в канун Дня семьи (второе воскресенье сентября). Главными критериями для выбора победителей призваны стать: значимость достижений членов семьи, приверженность духовно-нравственным ценностям и истинным семейным традициям, образ жизни и общественная репутация.



Организаторами конкурса являются Министерство культуры и спорта, Министерство информации и коммуникаций при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, а также комиссий по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при акимах городов Астаны и Алматы и областей.



Заместитель председателя Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен указала также на то, что число участников конкурса неизменно растет год от года. В нынешнем году количество желающих превысило 2 600 семей. И все они по-своему достойны быть победителями. Кто-то из них продолжает трудовую династию, кто-то сумел дать любовь и заботу чужим детям. Это образцовые, уважаемые семьи, которые своим примером показывают другим, как надо беречь семейные ценности.

По итогам заседания Государственный секретарь дала ряд поручений государственным органам по вопросам дальнейшей организации конкурса.

