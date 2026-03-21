Сокращен кадровый дефицит в сфере здравоохранения

Здравоохранение
5
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Как сообщили в профильном ведомстве, таких результатов в регионе удалось добиться благодаря системной работе. В 2023 году в области не хватало более 200 специалистов, а к началу 2026-го дефицит сократился до 90.

фото из архива «КП»

– В прошлом году прибыли 185 медицинских работников. Большая часть осталась в городских медучреждениях. Чтобы врачи выбирали Атыраускую область, были существенно увеличены суммы единовременных выплат. На сегодняшний день поддержку получили уже 170 специалистов. С 2023 года размер соцподдержки вырос. Врачам, прибывшим в город, выплачивают три миллиона тенге, а тем, кто готов работать в сельской местности, – пять миллио­нов тенге, – рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Мурат Курбанов.

Регион также делает ставку на студенческую молодежь. В 2025-м за счет местного бюджета 111 выпускников школ получили образовательные гранты. В текущем году обучение оплатят еще 115 студентам. В управлении подчеркнули, что главная задача сейчас не просто привлечь врача разовой выплатой, но и создать все необходимые условия для нормальной работы системы здравоохранения.

Несмотря на положительные сдвиги, в прошлом году от населения поступило более 4 тыс. обращений, касающихся в первую очередь неудовлетворенности работой медицинского персонала. Чаще всего на уровне поликлиник. Острым остается вопрос лекарственного обеспечения, который не удается решить годами. И речь здесь не о единичных сбоях, а о системных ограничениях. Среди ключевых проблем на очередном заседании Общественного совета региона была названа высокая зависимость от импорта, уязвимость цепочек поставок, разрозненность решений в сфере регистрации, ценообразования и закупок. Безусловно, все это отражается на работе поликлиник и врачей.

Член регионального Общественного совета Ерлан Кумискалиев отмечает, что служба здравоохранения региона делает ставку на качество лечения, и эти усилия дают результат.

– Однако врачи больше занимаются лечением, а не профилактикой. Это видно на примере работы инфекционной больницы, которая сейчас занята лечением непривитых детей, – говорил он.

Действительно, по данным областного управления здравоохранения, в последнее время в регионе увеличились случаи распространения инфекции. По словам врачей, 86% заболевших корью составляют дети, не прошедшие плановую вакцинацию.

– Основная причина заключается в отказе родителей, в том числе из-за недостаточной информированности о пользе прививки. В связи с этим среди населения проводится активная разъяснительная работа о безопасности и эффективнос­ти вакцинации, – уточнил Мурат Курбанов.

В управлении здравоохранения подчеркивают, что эпидемиологическая ситуация в области находится под контролем. Вакцинацию получил 671 ребенок.

#здравоохранение #медицина #кадры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]