Сокровища Великой степи представили в знаменитом французском музее Гиме

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Париже в Национальном музее азиатских искусств Гиме, в рамках государственного визита президента Казахстана во Францию, состоялась торжественная церемония открытия выставки «Казахстан: Сокровища Великой степи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Министр культуры и информации Аида Балаева отметила уникальность представленных экспонатов, которые охватывают почти четыре тысячелетия культурного феномена Великой степи в мировой истории. Она выразила благодарность французским коллегам за поддержку в организации выставки, подчеркнув важность культурного взаимодействия между Казахстаном и Францией.

«Казахстанско-французские отношения в последние годы претерпевают значительные изменения. Взаимные визиты президентов двух стран придают новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Выражаю большую благодарность моей коллеге, госпоже министру Рашиде Дати и директору Музея Гиме, доктору Янник Линц, а также команде Музея Гиме за высокий профессионализм, слаженную работу и поддержку в реализации данной выставки», - сказала Аида Балаева.

В экспозиции представлено 35 редких артефактов из коллекций Национального музея Республики Казахстан и Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан», отражающих ключевые этапы казахстанской истории.

«Высокая миссия музея состоит в том, чтобы, демонстрируя культурные ценности прошлого, творить историю современности. Мы привезли самые ценные экспонаты, которые впервые представлены зарубежной публике в современном новаторском формате. Сегодня мы становимся свидетелями рождения новой истории развития отношений между нашими странами», - отметила министр.

Посетители смогут увидеть артефакты, иллюстрирующие развитие кочевой культуры и государственности, от гунно-сарматского периода до Казахского ханства. Особенностью выставки стал мультимедийный контент, позволяющий глубже погрузиться в культурное наследие Казахстана.

«На выставке вы увидите пять «джоконд» Казахстана. Идея этой выставки родилась год назад во время визита президента Франции в Казахстан с тем, чтобы познакомить с культурой Казахстана и ее значимостью во всемирной истории. Выставка предлагает это иммерсивное путешествие в Казахстан с его пейзажами, его звуками и особенно с его пятью шедеврами или ансамблями шедевров, который иллюстрируют пять этапов этой цивилизации. От античной истории до Казахстана 18-го века», - сказала директор Национального музея искусств Азии – Гиме Янник Линц.

Выставка продлится до 24 марта 2025 года. 5 ноября, ее посетят президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Отметим, что мероприятие получило поддержку посольства Казахстана во Франции, Фонда Булата Утемуратова, компании Alstom Kazakhstan, ТОО Visor Group и Кенеса Ракишева.

#культура #Франция #выставка #музей

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