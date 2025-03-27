Соль земли и хлопок

На распутье

Необычное зрелище на исходе марта: на полях по обе стороны дороги, ведущей от моста через Сырдарью до административного центра Мактааральского района – поселка Атакент, стоит вода. Между тем зимняя промывка должна была завершиться еще в январе.

Задержка вызвана поздним поступлением воды по межгосударственному каналу «Достык». Оставить же поля без промывки невозможно: высокая концентрация соли в почве просто-напросто загубит урожай.

Хлопкоробы Южного Казахстана – единственного в стране региона, занимающегося возделыванием белого золота, и без того в последние годы сталкиваются с серьезными трудностями при выращивании этой монокультуры. А тут еще добавились волнения по поводу того, успеют ли вовремя просохнуть поля, не задержится ли посевная, а вместе с ней и сроки созревания урожая.

С фермером Бахытом Сейсембековым мы встретились у кромки поля. Почти 30 лет он вместе с братом занимается хлопководством, отдавая под монокультуру всю имеющуюся в собственности землю. А это 17,65 га в ауле Каракир Нурлыбаевского сельского округа Мактааральского района. Мой собеседник признается, что не помнит, чтобы промывка затянулась до конца марта. И добавляет: возможно, эта посевная последняя, когда его поля засеваются хлопчатником.

– Расходов много, и из-за этого сеять хлопчатник невыгодно, – сетует Бахыт Сейсембеков. – На один гектар затраты составляют минимум 450 тысяч тенге. А где их взять, если в прошлом году завод по 200 тенге заплатил за килограмм хлопка-сырца? За такие деньги даже бутылку минералки не купишь! Переработчики обещали после продажи хлопкового сырья доплатить, но тем все и кончилось.

Хлопкороб утверждает, что закупочная цена с каждым годом не только не растет, но даже снижается. В 2023 году кило­грамм сырца на хлопкоприемный пункт завода братья сдавали по 220–250 тенге, в прошлом – уже по 200. Сколько будут платить предстоящей осенью, вообще непонятно. И это на фоне подорожания всего и вся.

Неопределенность по поводу закупочной цены на сырец ставит дехкан перед выбором: что сеять? По сути, вся жизнь здесь крутится вокруг хлопчатника. Да и засоленные почвы не очень-то благоприятны для других культур.

– Почему такие низкие закупочные цены? – задается вопросом Бахыт Сейсембеков. – Мы в акимат ходили. А там в ответ: дескать, хлопок перемешался, пересорт произошел, что снизило сортность, а значит, и стоимость волокна… Скверно, конечно, только кто допустил эту оплошность? Сельхозпроизводители? Нет. Где Закон «О хлопке»? Почему он не работает?

Очень низкая закупочная цена привела к тому, что фермеры не могут внедрять новые технологии, которые позволили бы снизить себестоимость и повысить эффективность выращивания хлопчатника. Тот же капельный полив мог бы удешевить производство и сэкономить дефицитную поливную воду, которой и без того не хватает.

Зри в корень!

Выращенный урожай Бахыт Сейсембеков, как и все коллеги, сдает на хлопкоприемные пунк­ты перерабатывающих заводов. Здесь-то они и сталкиваются с уже упомянутой проблемой: сырец скирдуют в один бунт, независимо от сорта хлопчатника. Получается сортосмесь. Соответственно, один образец дает длину 32 микронейра, другой – 34, а принимают хлопковое сырье по среднему показателю.

Если бы заводы, как это прак­тиковалось раньше, собирали урожай отдельно по сортам, тогда технологические показатели сырья и качество волокна были бы совсем другими, как и оплата.

– Система приема и переработки сырья на заводах крайне несовершенна, в результате идет смешение сортов, – дает расклад кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства хлопчатника ТОО «Мактааральская сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и бахчеводства» Сабир Махмаджанов.

– Возьмем, к примеру, сорт «Мактаарал-5027» – один из наиболее популярных, выведенных селекционерами Казахстана. У него хорошая длина волокна, приближенная к четвертому типу. Но это не особо учитывают заводы, принимая сырье. Важно, чтобы каждый сорт перерабатывали по отдельности, что повысит качество волокна и обеспечит более высокую закупочную цену. Тем самым возрастет прибыль фермеров и заводов.

Именно по такому пути пошли владельцы ТОО «Нур-Агро-73». Его учредители на протяжении трех десятилетий занимаются выращиванием хлопчатника, а лет десять назад расширили сферу деятельности, построив в Ордабасынском районе хлопкоперерабатывающий завод. Мощности предприятия хватает на то, чтобы переработать свой урожай, а также хлопок-сырец, собранный на соседних полях.

ТОО «Нур-Агро-73» сотрудничает более чем с 500 фермерскими хозяйствами, которые обрабатывают свыше 2,5 тыс. га земли. Компания финансирует расходы на посевную, принимая осенью урожай на переработку.

– Чтобы не допускать сортосмеси, мы используем только турецкие семена, – рассказывает заместитель директора хлопкоперерабатывающего завода ТОО «Нур-Агро-73» Мырзахан Батырбек. – Проблем со сбытом хлопковолокна у нас нет. Продукция успешно продается в Чехию, Молдову, Россию, а также на местном рынке. Сотрудничаем с Таджикистаном, продаем улюк и линт, а теперь вот намерены построить завод по выпуску сафлорового масла. Раньше семена хлопчатника отправляли на шымкентские заводы, теперь станем их перерабатывать самостоятельно.

С чехами ТОО «Нур-Агро-73» сотрудничает уже почти десять лет, напрямую поставляя партнерам чистое прессованное волокно. Долгосрочные и взаимовыгодные отношения, высокие требования к качеству заставили искать высокоэффективный сорт хлопчатника. Для завода же важно было не только соответствие всем требованиям, но и наличие достаточного объема семян, ведь отечественных давно не хватает. Фермеры вынуждены искать их повсеместно, закупая китайские, узбекские, турецкие. Ничего удивительного, если учесть, что за десять лет число семеноводческих хозяйств в Казахстане сократилось почти в четыре раза.

Между тем в Асыкате расположена опытная станция хлопководства и бахчеводства, играющая ключевую роль в создании новых сортов, их размножении и обеспечении региона качественными семенами. По информации Сабира Махмаджанова, ежегодно необходимо заготавливать около 3,5–4 тыс. тонн семян, учитывая страховой фонд. Однако нехватка семеноводческих хозяйств вынуж­дает вести поиск недостающего объема за рубежом.

– В последние годы со стороны государства предпринимаются усилия для увеличения числа семеноводческих хозяйств, – комментирует ситуацию Сабир Махмаджанов. – Если их будет хотя бы 10–12, а не шесть, как сейчас, то этого хватит, чтобы обзавестись собственным семенным запасом. Такие отечественные сорта, как «Мактаарал-5027» и «Мактаарал-4011» показали себя очень хорошо. В последние годы распространились также турецкий «Джейхан», китайский «Хилузонг», узбекский «Султан» и другие. Несмотря на некоторые преимущества, они имеют недостатки. К примеру, более длительный срок созревания – от 150 до 170 дней, в то время как отечественные сорта созревают за 135 дней.

«Ванная» для поля

В прошлом году Бахыт Сейсембеков собрал с гектара по 23 цент­нера хлопка-сырца. Это очень мало. В среднем на засоленных площадях дехкане сегодня с гектара недобирают до пяти центнеров сырья. Урожайность падает, и фермер это связывает, в первую очередь, с засолением почв. С подобной ситуацией сталкиваются и другие хлопкоробы. И это при том что на землях ряда сельских округов Мактааральского района два десятилетия назад был осуществлен мелиоративный проект, позволивший улучшить состояние поливных земель.

Реконструкция части скважин вертикального дренажа позволила понизить уровень грунтовых вод. Всего в Мирзачульской степи, больше известной как Голодная, их было 880 штук. Сейчас в разы меньше, а без них минерализация почвы на корню снижает урожайность. Скважины строили на каждом участке орошения, чтобы снизить подъем минерализованных грунтовых вод, являющихся причиной засоления земель.

Заведующий отделом ТОО «Мактааральская сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и бахчеводства» Асанбай Тагаев занимается разработкой технологий возделывания хлопчатника в условиях засоленных земель. Ученый утверждает, что урожай на таких землях можно вырастить, применяя технологию глубокого рыхления почвы.

– Последние 30–40 лет фермеры пашут исключительно колес­ными тракторами на глубину 30–40 сантиметров, а под этим уровнем образовалась плужная подошва, которая не позволяет солям при промывке вместе с водой опускаться ниже, – поясняет Асанбай Мамадалиевич. – То же самое происходит и при поливе: подошва не позволяет солям уйти вглубь. Это сказывается на урожайности, поскольку корни не могут развиваться, упираясь в подошву, влага оказывается недоступной для корневой системы. При использовании технологии глубокого рыхления плужная подошва разрушается. Практика показала, что фермеры, которые используют эту технологию, получают урожайность до 40–45 центнеров с гектара. Специальный плуг позволяет пахать на глубину до 70 сантиметров.

В условиях засоленности, кроме глубокого рыхления, хороший эффект дает лазерная планировка почвы. Это новинка, рекомендуемая к внедрению специалистами опытной станции. В условиях засоления почвы она также дает хороший эффект, в чем смогли убедиться фермеры, внедрившие инновации на своих полях.

Вот только далеко не все хлопкоробы могут следовать рекомендациям ученых. Взять капельное орошение – один из важных шагов повышения валового сбора. Влаго­сберегающую технологию в прошлом году использовали только на 1 500 га, занятых хлопчатником.

В СПК «Хамро-ата» Макта­аральского района под «каплей» возделывали около 300 га, получив отменный урожай. Опытная станция также решила нынче внед­рить капельное орошение на 10 гектарах, чтобы показать фермерам преимущества этого метода.

И все же Асанбай Тагаев считает, что главная проблема хлопкоробов кроется в низкой закупочной цене на хлопок-сырец. И советует не отказываться от привычного дела. Тем более что почти 70% дехкан десятилетиями сажают монокультуру и хорошо освоили технологию. Все, что требуется, – следовать рекомендациям ученых. Благо, государство озаботилось семеноводством, разработало программу развития хлопково-текстильного кластера для того, чтобы отечественное волокно шло для дальнейшей переработки на казахстанские фабрики, увеличивая добавленную стоимость.

– Хлопчатник с учетом новых технологий – очень перспективная культура, имеющая для региона важное экономическое значение, – заключает Асанбай Тагаев. – И создание хлопково-текстильного кластера, предполагающее строительство на юге страны десятков текстильных фабрик, в состоянии решить проблему повышения стоимости сырца, обеспечить гарантированный спрос на сырье и стабильные цены. Тогда оценка труда хлопкоробов будет совсем иной. Вырастут доходы, а вместе с ними появятся мотивация и возможность вкладывать средст­ва в современные технологии.