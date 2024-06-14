Солдат-срочник умер в аягозском гарнизоне

На учениях он получил травму, несовместимую с жизнью
Смерть парня прокомментировали в Министерстве обороны РК, сообщает Kazpravda.kz
«13 июня в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности. Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью», - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что по факту происшествия назначена служебная проверка.
«Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках УК РК и дисциплинарного устава ВС РК», – говорится в официальном сообщении.
В Минобороны выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего и отметили, что родным погибшего окажут всю необходимую помощь.
Отметим, накануне отец 19-летнего призывника Абдипатта Нуржигита в соцсетях рассказал о том, что его сын впал в кому в воинской части на юге Казахстана.