Солдат-срочник умер в аягозском гарнизоне

На учениях он получил травму, несовместимую с жизнью

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Смерть парня прокомментировали в Министерстве обороны РК, сообщает Kazpravda.kz

«13 июня в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности. Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту происшествия назначена служебная проверка.

«Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках УК РК и дисциплинарного устава ВС РК», – говорится в официальном сообщении.

В Минобороны выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего и отметили, что родным погибшего окажут всю необходимую помощь.

Отметим, накануне отец 19-летнего призывника Абдипатта Нуржигита в соцсетях рассказал о том, что его сын впал в кому в воинской части на юге Казахстана.