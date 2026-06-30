Солнечная живопись Ольги Кацюбы

Уже шесть лет ее нет с нами, но картины художницы по-прежнему напоминают о человеке, который умел видеть красоту в самых простых вещах и щедро делился этой радостью с окружающими. Ольга Кацюба была известным художником-пейзажистом, и она одной из первых обратилась к теме старого Алматы. Ее акварельная серия «Старая Алма-Ата» стала настоящей художественной летописью города. Многие из этих работ знакомы алматинцам по городским баннерам. На них запечатлены уголки города, которые уже исчезли или изменились: «косые» дома на улице Абылай-хана, обсерватория на Каменском плато, тихие дворики и улочки прежней Алма-Аты.

По словам искусствоведа, профессора КазНАИ им. Т. Жургенова Ольги Батуриной, живопись Кацюбы невозможно спутать с чьей-либо другой.

– В каждой ее картине много солнца, света, воздуха и радос­ти жизни. Оля была человеком удивительно светлым и лучезарным. Она любила жизнь, людей, и вся эта солнечная энергия передалась ее работам, – рассказывает она.

Любимыми сюжетами художницы были цветы – нарциссы, пионы, хризантемы, но даже осенние цветы на ее полотнах выглядели по-весеннему свежими и наполненными светом. Ее работы дарят ощущение гармонии и душевного тепла, которого так часто не хватает современному человеку.

Двухэтажный каркасно-камышитовый дом с деревом перед ним для Ольги Кацюбы не просто городской пейзаж.

– Дом у нее становился символом защищенности, местом, где человека никто не обидит. Дерево – символом жизни, а дорога – пути. Она не только писала натуру, но и создавала глубокие художественные образы, – отмечает Ольга Батурина.

Сама художница была такой же цельной и светлой личнос­тью, как и ее картины. Она объединяла вокруг себя самых разных людей. Коллекционеры и предприниматели, художники и преподаватели, студенты и обычные горожане – со всеми она находила общий язык. Когда семья Кацюбы переезжала в Австралию, проводить ее пришли около двухсот человек.

Несмотря на успешную творческую карьеру за рубежом, близкие художницы уверены: сердце Ольги Кацюбы навсегда осталось в Алматы. Она искренне любила этот город и его окрестности. Могла ранним субботним утром позвонить друзьям и предложить поехать смотреть цветущие маки на Иссыкском кургане. Для счастья ей было нужно совсем немного: солнце, дорога и возможность разделить красоту окружающего мира с другими.

Сегодня работы Ольги Кацюбы находятся в частных коллекциях разных стран. Нынешняя выставка в галерее «Улар» стала не просто художественным событием, а встречей с памятью. Значительную роль в сохранении творческого наследия художницы сыграл директор галереи «Улар» Юрий Маркович, который организовывал выставки Ольги Кацюбы и продолжает знакомить зрителей с ее искусством сегодня.