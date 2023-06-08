Солнечный удар Свежий выпуск 8 июня 2023 г. 3:30 99 Аcкер Шыгысов Из-за аномальной жары тепловые удары получили не менее десяти жителей Северо-Казахстанской области, одна пожилая женщина госпитализирована. До 500 вызовов в день принимают в Северо-Казахстанском областном центре скорой помощи. 150 из них, по словам директора центра Юрия Белонога, из-за болезней системы кровообращения – это инсульты, инфаркты, гипертония. Юрий Белоног советует соблюдать тепловой режим, контролировать время нахождения на солнце, пить больше воды, а тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, в обязательном порядке принимать прописанные препараты. Если же теплового удара не удалось избежать, то нужно положить человека в тень, обрызгать лицо, дать попить воды и вызвать скорую помощь. #погода #СКО #жара #тепловой удар #солнечный удар