Солнечный удар

До 500 вызовов в день принимают в Северо-Казахстанском областном центре скорой помощи. 150 из них, по словам директора центра Юрия Белонога, из-за болезней системы кровообращения – это инсульты, инфаркты, гипертония.

Юрий Белоног советует соблюдать тепловой режим, контролировать время нахождения на солнце, пить больше воды, а тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, в обязательном порядке принимать прописанные препараты. Если же теплового удара не удалось избежать, то нужно положить человека в тень, обрызгать лицо, дать попить воды и вызвать скорую помощь.