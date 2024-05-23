Сольный концерт ансамбля «Гүлдер» пройдет в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой приглашает ценителей искусства на сольный концерт ансамбля «Гүлдер».

Хореографический и музыкальный ансамбль «Гүлдер» объединил в себе признанных мастеров и профессионалов своего дела – инструментальный бэнд, балетную труппу и солистов эстрады. Обновленный состав ансамбля не только достойно продолжает творчество легендарного творческого коллектива, но и укрепляет свою позицию на международной арене на престижных фестивалях и конкурсах.

В концерте коллектива из числа солистов примут участие талантливые певцы казахстанской эстрады, звезды Қазақконцерта – домбрист, лауреат молодежной премии «Дарын» Ардак Елеусиз, лауреаты республиканских и международных конкурсов Салтанат Мендыгалиева, Дидар Абдухалык, а также победитель международного фестиваля «Славянский базар» 2019 года Адильхан Макин.

«В программе концерта будут исполнены массовые и сольные хореографические постановки, эстрадные композиции в аранжировке инструментального бэнда «Гүлдер», а также авторские песни солистов. В частности, звезды эстрады исполнят «Мен деп ойла», «Әдемі-ау», «Водовоз», «16 қыз», «Гитара және мен» и другие популярные всеми любимые песни. В ходе концерта балет ансамбля «Гүлдер» представит публике композиции в разных направлениях хореографического искусства: уже полюбившиеся постановки такие, как «Бипыл», «Қорқыт» и новые – «Китайский танец», «Дала әуені», «Көңіл толқыны» и др. Кроме того, на концерте ансамбль впервые представит вокально-хореографическую композицию «Жер ана», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, весной 2023 года состоялась презентация обновленного состава ансамбля «Гүлдер».

Художественный руководитель ансамбля – Абзал Осимбаев, главный балетмейстер – Анвара Садыкова.