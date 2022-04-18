Между Атырау и Астраханью запустят поезд

С 20 апреля открывается железнодорожное сообщение Атырау - Астрахань, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России с 20 апреля 2022 года назначается международный пассажирский поезд №625/626 сообщением Атырау - Астрахань". Периодичность курсирования - через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля текущего года по четным датам, а из Астрахани в Атырау - с 21 апреля 2022 года по нечетным", – говорится в сообщении.

Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации либо ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы).

Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19, предупредили в КТЖ.

Также АО "Пассажиркие перевозки" рекомендует своим пассажирам соблюдать масочный режим в местах массового скопления. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 1433 и на сайте Bilet.railways.kz.