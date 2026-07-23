Модернизацию железнодорожного вокзала завершили на станции Жетысу

Транспорт

Обновленный объект стал более просторным, современным и комфортным для пассажиров, отвечая требованиям безопасности и доступности

Фото: Министерство транспорта РК

В Алматинской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Жетысу. Построенный в 1959 году вокзал полностью модернизирован, сообщает Kazpravda.kz 

Как отметили в Минтранспорта, в результате реконструкции площадь здания увеличилась почти в два раза — со 135,7 до 258,3 квадратного метра. Вокзал представляет собой современное одноэтажное здание, оснащенное необходимой инфраструктурой для удобства пассажиров и работников железнодорожной отрасли.

В ходе реконструкции выполнены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка здания, устройство наружных и внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Также проведены работы по реконструкции перрона, благоустройству прилегающей территории и установке современной мебели.

Железнодорожный вокзал станции Жетысу относится к вокзалам 3 типа. Ежедневно через станцию проходят четыре пассажирских поезда, обеспечивающих транспортное сообщение с Алматы, Алтынколем, Сарыозеком и Капшагаем.

Обновление объекта реализовано в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, осуществляемой по поручению Главы государства. В Алматинской области программой модернизации охвачены четыре железнодорожных вокзала: Конаев, Шамалган, Жетису и Казыбек бек (Узынагаш).

В июне после модернизации был открыт железнодорожный вокзал станции Конаев. Вокзал построенный в 1978 году был обновлен и приведен в соответствие с современными требованиями, добавили в министерстве.

#Жетысу #модернизация #вокзал

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