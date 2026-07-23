В Алматы ограничат движение грузовиков

Ограничения будут действовать ежедневно с 07:00 до 22:00 в пределах ул. Саина, пр. аль-Фараби, ВОАД и пр. Рыскулова.

Фото: акимат Алматы

В Алматы устанавливают новые дорожные знаки, ограничивающие движение грузового транспорта с нагрузкой на ось свыше 8 тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Ограничения будут действовать ежедневно с 07:00 до 22:00 в пределах ул. Саина, пр. аль-Фараби, ВОАД и пр. Рыскулова. Установку дорожных знаков завершат до 24 июля, а с 25 июля ограничения вступят в силу.

Водителям грузового транспорта рекомендуем заранее планировать маршруты с учетом новых ограничений и соблюдать требования дорожных знаков.