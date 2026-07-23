Минтранспорта усиливает контроль за движением грузовиков

На территории страны с 10 июля по 10 августа проводится профилактическая акция «Внимание! Тяжеловесный транспорт!», направленная на усиление контроля за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также на сохранение автомобильных дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Минтранспорта

Одновременно в стране действует сезонный температурный режим, предусматривающий временное ограничение движения грузовых автотранспортных средств в часы высокой температуры воздуха для предотвращения разрушения дорожного покрытия.

Ограничения вводятся при температуре воздуха выше +25 °C и распространяются на отдельные категории грузового транспорта. При этом они не затрагивают международные и пассажирские перевозки, а также перевозку скоропортящихся, опасных и гуманитарных грузов, транспорт, задействованный в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных работах и воинских перевозках.

Контроль за соблюдением весогабаритных параметров и требований температурного режима осуществляют территориальные органы транспортного контроля.

В рамках мероприятий проверено более 500 тяжеловесных автотранспортных средств. Выявлено 281 нарушение транспортного законодательства, в том числе 116 фактов перегруза. Кроме того, за несоблюдение требований температурного режима ограничено движение 302 грузовых автомобилей. По всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности.

Министерство транспорта призывает перевозчиков заблаговременно планировать маршруты и графики движения с учетом действующих сезонных ограничений.