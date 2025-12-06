Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, еще в 2018 году в центре «Юный спасатель» с подростками начались занятия по правилам поведения при пожаре, на воде, в лесу... А традиционный турнир на базе спортивного манежа ДЧС Восточно-Казахстанской области стал для ребят своеобразным экзаменом. В этом году соревнования были посвящены памяти первого руководителя центра и опытнейшего сотрудника Евгения Шатурного.

Команды состязались в навыках оказания экстренной медицинской помощи, причем в стрессовой ситуации, транспортировке пострадавшего, пожарно-спасательной эстафете, преодолении полосы препятствий, взаимодействии.

– На всех этапах проверялись навыки, которые могут понадобиться в реальной жизни, – отметил начальник управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Эльдар Шаймарданов. – Мы всегда напоминаем, что спасателями не рождаются, спасателями становятся. Возможно, уроки, пройденные в нашем центре, кому-нибудь помогут сохранить собственную жизнь и оказать помощь другому.

Как отметили в департаменте, соревнования прошли интересно. Лучшие коллективы получили дипломы и памятные призы.