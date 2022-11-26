Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева

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Избранный президент Касым-Жомарт Токаев прошел по красной дорожке к трибуне. Там он положил руку на Конституцию и дал клятву госслужащего.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан", – сказал он.

Прозвучал гимн Казахстана.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарте Токаеве удостоверение Президента.