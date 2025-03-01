Состоялось открытие юбилейного года Ассамблеи народа Казахстана

Общество
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Одновременно во всех домах дружбы страны было зачитано поздравление Главы государства с 30-летием АНК, передает Kazpravda.kz

Фото: АНК

1 марта 2025 года во Дворце мира и согласия состоялось открытие юбилейного года Ассамблеи народа Казахстана и проведен республиканский форум «Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл».

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутаты парламента, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, руководство и представители госорганов, этнокультурных объединений и общественных структур АНК, ветераны Ассамблеи, известные общественные деятели и эксперты.

В рамках Форума одновременно во всех домах дружбы страны было зачитано поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 30-летием Ассамблеи народа Казахстана. Состоялось открытие памятной мемориальной доски «Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл», круглый стол ко Дню благодарности.

В ходе форума спикеры, известные деятели Ассамблеи рассказали об идее создания и образования АНК, обсудили ее важные достижения за 30 лет, историческую роль Ассамблеи в поддержании единства и согласия в Казахстане, а также значимость и содержание праздника Дня благодарности.

В завершении торжественного мероприятия был объявлен старт ежегодной благотворительной акции АНК «Караван милосердия», состоялось чествование ветеранов Ассамблеи, вручение памятных подарков, а также церемония возложения цветов у монумента «Қазақ еліне мың алғыс».

Во всех регионах страны в течение дня прошли челленджи, фестивали, выставки, концерты и другие мероприятия, посвященные 30-летию АНК и Дню благодарности.

#АНК #юбилей #Ассамблея народа Казахстана

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