В городе Туркестан завершился чемпионат Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов — военнослужащие и офицеры воинских частей со всех регионов страны, передает корреспондент Kazpravda.kz
Состязания проходили в спортивном комплексе имени Бекзата Саттарханова. Семь команд боролись за победу в десяти весовых категориях. Среди участников - победители первенств страны и Азии, а также призеры международных соревнований.
Как отметил начальник отдела физической подготовки и спорта Главного командования Национальной гвардии полковник Сатжан Абишев, данный чемпионат планируется проводить и в других регионах страны. Победители получат возможность принять участие в Кубке министра внутренних дел.
По итогам командного зачёта места распределились следующим образом:
1-е место — Региональное командование «Батыс»
2-е место — Региональное командование «Шығыс»
3-е место — Региональное командование «Оңтүстік»
Личные результаты:
Спортивное самбо
До 58 кг:
Жасұлан Базарбай (в/ч 6655)
Ержан Конуров (в/ч 6505)
Төрехан Ғайып (в/ч 5573)
До 64 кг:
Қылыш Еренқайыпов (в/ч 6505)
Салих Шәріп (в/ч 6655)
Эльдар Арипов (в/ч 5514)
До 71 кг:
Ғазиз Бейбіт (в/ч 6655)
Ұлан Елеусізов (в/ч 5573)
Бекзат Түскен (Академия)
До 79 кг:
Ерсұлтан Дүйсенхан (в/ч 5573)
Керім Фермабек (в/ч 6679)
Мирас Сәкен (в/ч 5546)
До 88 кг:
Азат Қуанов (в/ч 6655)
Нұрболат Орынбаев (в/ч 5571)
Нұрбұлан Серікбек (в/ч 5518)
До 98 кг:
Мадияр Мақаш (Академия)
Ахметәлім Бейбітхан (в/ч 5518)
Рахат Құрманбай (в/ч 5574)
Боевой самбо
До 58 кг:
Арман Турумбетов (в/ч 6655)
Нұрсұлтан Мұрзахмет (в/ч 5518)
Қабидолла Қозыбаев (в/ч 6637)
До 64 кг:
Жандос Өтеғұлов (в/ч 5517)
Мәлік Байсұлтанов (в/ч 6697)
Елнұр Ғазизов (в/ч 6506)
До 71 кг:
Руслан Қазыбай (в/ч 6655)
Нұрдәулет Базылжан (в/ч 5573)
Жандос Ғалымжанов (в/ч 6697)
До 88 кг:
Ержан Манарбек (в/ч 5571)
Эльдар Шалқар (в/ч 3514)
Нұржан Егінтай (в/ч 5573)