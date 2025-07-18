Состоялся Чемпионат Национальной гвардии по самбо

Спорт
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В городе Туркестан завершился чемпионат Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов — военнослужащие и офицеры воинских частей со всех регионов страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Состязания проходили в спортивном комплексе имени Бекзата Саттарханова. Семь команд боролись за победу в десяти весовых категориях. Среди участников - победители первенств страны и Азии, а также призеры международных соревнований. 

Как отметил начальник отдела физической подготовки и спорта Главного командования Национальной гвардии полковник Сатжан Абишев, данный чемпионат планируется проводить и в других регионах страны. Победители получат возможность принять участие в Кубке министра внутренних дел.

По итогам командного зачёта места распределились следующим образом:

1-е место — Региональное командование «Батыс»

2-е место — Региональное командование «Шығыс»

3-е место — Региональное командование «Оңтүстік»

 

Личные результаты:

Спортивное самбо

 

До 58 кг:

Жасұлан Базарбай (в/ч 6655)

Ержан Конуров (в/ч 6505)

Төрехан Ғайып (в/ч 5573)

 

До 64 кг:

Қылыш Еренқайыпов (в/ч 6505)

Салих Шәріп (в/ч 6655)

Эльдар Арипов (в/ч 5514)

 

До 71 кг:

Ғазиз Бейбіт (в/ч 6655)

Ұлан Елеусізов (в/ч 5573)

Бекзат Түскен (Академия)

 

До 79 кг:

Ерсұлтан Дүйсенхан (в/ч 5573)

Керім Фермабек (в/ч 6679)

Мирас Сәкен (в/ч 5546)

 

До 88 кг:

Азат Қуанов (в/ч 6655)

Нұрболат Орынбаев (в/ч 5571)

Нұрбұлан Серікбек (в/ч 5518)

 

До 98 кг:

Мадияр Мақаш (Академия)

Ахметәлім Бейбітхан (в/ч 5518)

Рахат Құрманбай (в/ч 5574)

 

Боевой самбо

 

До 58 кг:

Арман Турумбетов (в/ч 6655)

Нұрсұлтан Мұрзахмет (в/ч 5518)

Қабидолла Қозыбаев (в/ч 6637)

 

До 64 кг:

Жандос Өтеғұлов (в/ч 5517)

Мәлік Байсұлтанов (в/ч 6697)

Елнұр Ғазизов (в/ч 6506)

 

До 71 кг:

Руслан Қазыбай (в/ч 6655)

Нұрдәулет Базылжан (в/ч 5573)

Жандос Ғалымжанов (в/ч 6697)

 

До 88 кг:

Ержан Манарбек (в/ч 5571)

Эльдар Шалқар (в/ч 3514)

Нұржан Егінтай (в/ч 5573)

#чемпионат #Туркестан #Нацгвардия #самбо

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