В городе Туркестан завершился чемпионат Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов — военнослужащие и офицеры воинских частей со всех регионов страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Состязания проходили в спортивном комплексе имени Бекзата Саттарханова. Семь команд боролись за победу в десяти весовых категориях. Среди участников - победители первенств страны и Азии, а также призеры международных соревнований.

Как отметил начальник отдела физической подготовки и спорта Главного командования Национальной гвардии полковник Сатжан Абишев, данный чемпионат планируется проводить и в других регионах страны. Победители получат возможность принять участие в Кубке министра внутренних дел.

По итогам командного зачёта места распределились следующим образом:

1-е место — Региональное командование «Батыс»

2-е место — Региональное командование «Шығыс»

3-е место — Региональное командование «Оңтүстік»

Личные результаты:

Спортивное самбо

До 58 кг:

Жасұлан Базарбай (в/ч 6655)

Ержан Конуров (в/ч 6505)

Төрехан Ғайып (в/ч 5573)

До 64 кг:

Қылыш Еренқайыпов (в/ч 6505)

Салих Шәріп (в/ч 6655)

Эльдар Арипов (в/ч 5514)

До 71 кг:

Ғазиз Бейбіт (в/ч 6655)

Ұлан Елеусізов (в/ч 5573)

Бекзат Түскен (Академия)

До 79 кг:

Ерсұлтан Дүйсенхан (в/ч 5573)

Керім Фермабек (в/ч 6679)

Мирас Сәкен (в/ч 5546)

До 88 кг:

Азат Қуанов (в/ч 6655)

Нұрболат Орынбаев (в/ч 5571)

Нұрбұлан Серікбек (в/ч 5518)

До 98 кг:

Мадияр Мақаш (Академия)

Ахметәлім Бейбітхан (в/ч 5518)

Рахат Құрманбай (в/ч 5574)

Боевой самбо

До 58 кг:

Арман Турумбетов (в/ч 6655)

Нұрсұлтан Мұрзахмет (в/ч 5518)

Қабидолла Қозыбаев (в/ч 6637)

До 64 кг:

Жандос Өтеғұлов (в/ч 5517)

Мәлік Байсұлтанов (в/ч 6697)

Елнұр Ғазизов (в/ч 6506)

До 71 кг:

Руслан Қазыбай (в/ч 6655)

Нұрдәулет Базылжан (в/ч 5573)

Жандос Ғалымжанов (в/ч 6697)

До 88 кг:

Ержан Манарбек (в/ч 5571)

Эльдар Шалқар (в/ч 3514)

Нұржан Егінтай (в/ч 5573)