Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград

Общество
112

Управлением геральдической работы комитета по архиву, документации и книжному делу министерства культуры и информации Республики Казахстан и РГУ «Центр геральдических исследований» проведен республиканский семинар на тему «Вопросы геральдики государственных символов и ведомственных и иных приравненных к ним наград», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В двухдневном семинаре приняли участие представители государственных органов, а также министерства внутренних дел и министерства торговли и интеграции, депутаты мажилиса и общественные деятели из всех регионов страны.

Главная цель мероприятия - обсуждение геральдики государственных символов и ведомственных наград, их пропаганда, обеспечение соблюдения национальных стандартов и требований законодательства, а также унификация церемонии награждения добросовестных работников.

Отметим, что на Национальном курултае глава государства неоднократно затрагивал вопросы геральдики. Так, на Национальном курултае в Туркестане он поднял вопрос о систематизации региональных символов, а на недавнем совещании в Боровом поручил упорядочить ведомственные награды.

В ходе совещания были обсуждены вопросы утверждения региональных символов в соответствии с требованиями закона и их унификации, своевременного выявления правонарушений в отношении государственных символов и принятия соответствующих мер, соблюдения порядка использования государственных символов и национальных стандартов, а также празднования Дня государственных символов.

В частности, в первый день семинара руководитель управления геральдической работы комитета по архивам, документации и книжному делу Гульдана Аргенова доложила о проводимой работе по унификации региональных символов в соответствии с поручением президента.

Главный специалист департамента тыла министерства внутренних дел Аида Баялиева выступила на тему своевременного выявления правонарушений и принятия мер в отношении государственных символов Республики Казахстан.

Также руководитель управления стандартизации и стран происхождения товаров министерства торговли и интеграции РК Казбек Нурбек рассказал о соблюдении и применении национальных стандартов (Государственный флаг и Государственный герб Республики Казахстан).

Участники семинара обсудили вопросы, касающиеся данных вопросов.

Во второй день семинара член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Абзал Куспан поднял вопрос об усилении ответственности за государственные символы и высказал свои мысли по поводу внесения законодательных изменений.

Автор государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков остановился на значении и значении государственных символов и выразил поддержку инициативе по унификации региональных символов.

Также выступили супруга первого символиста Ерол Шаймерденова, учитель Куляш Каиржановна, которая поделилась своими впечатлениями о трудностях и воспоминаниях при разработке государственных символов.

В завершение мероприятия участникам семинара были вручены сертификаты и памятные подарки.

#госсимволы #семинар #геральдика

Популярное

Все
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Кобей Хусаинов: личность, гражданин, ученый
А ты оплатил налог на транспорт?
Конкурс «Қазағымның дәстүрлері-ай» состоялся в Астане
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Фестиваль «Играем Баха» прошел в Шымкенте
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Уметь действовать в сложных ситуациях
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Близ Конаева вырастет сосновый бор
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Зернопереработка-KZ: взлет, проблемы и перспективы
Подготовка к военному параду
Токаев выразил соболезнования премьеру Мьянмы в связи с гибелью граждан в результате землетрясения
Барьеры на пути контрабанды
Экобюро лоббирует «зеленые» проекты
Отключение будет поэтапным
История с тремя карагачами
Раз должок, два должок
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Кипит казан в школьном дворе
«Цифровое общество» защитит персональные данные
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
Капсула под строительство визит-центра и хаба креативных индустрий заложена в Зеренде
Макгрегор вновь заявил о планах стать президентом Ирландии
В этом году каждый землянин съест в среднем более 7 кг макаронных изделий
Умер экс-полковник КГБ Олег Гордиевский, бежавший на Запад
Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле
Кокшетау: шествие женщин в кимешеках вошло в Книгу рекордов Казахстана
О ситуации на водохранилищах страны сообщили в отраслевом ведомстве
Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане
Солнечный Алматы: синтез традиций и современности
Токаев поздравил нового президента МОК
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились

Читайте также

Заседание совета АНК состоялось в Астане
Основа логистического хаба
Во имя добра
Собираться в радости

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]