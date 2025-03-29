Управлением геральдической работы комитета по архиву, документации и книжному делу министерства культуры и информации Республики Казахстан и РГУ «Центр геральдических исследований» проведен республиканский семинар на тему «Вопросы геральдики государственных символов и ведомственных и иных приравненных к ним наград», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В двухдневном семинаре приняли участие представители государственных органов, а также министерства внутренних дел и министерства торговли и интеграции, депутаты мажилиса и общественные деятели из всех регионов страны.

Главная цель мероприятия - обсуждение геральдики государственных символов и ведомственных наград, их пропаганда, обеспечение соблюдения национальных стандартов и требований законодательства, а также унификация церемонии награждения добросовестных работников.

Отметим, что на Национальном курултае глава государства неоднократно затрагивал вопросы геральдики. Так, на Национальном курултае в Туркестане он поднял вопрос о систематизации региональных символов, а на недавнем совещании в Боровом поручил упорядочить ведомственные награды.

В ходе совещания были обсуждены вопросы утверждения региональных символов в соответствии с требованиями закона и их унификации, своевременного выявления правонарушений в отношении государственных символов и принятия соответствующих мер, соблюдения порядка использования государственных символов и национальных стандартов, а также празднования Дня государственных символов.

В частности, в первый день семинара руководитель управления геральдической работы комитета по архивам, документации и книжному делу Гульдана Аргенова доложила о проводимой работе по унификации региональных символов в соответствии с поручением президента.

Главный специалист департамента тыла министерства внутренних дел Аида Баялиева выступила на тему своевременного выявления правонарушений и принятия мер в отношении государственных символов Республики Казахстан.

Также руководитель управления стандартизации и стран происхождения товаров министерства торговли и интеграции РК Казбек Нурбек рассказал о соблюдении и применении национальных стандартов (Государственный флаг и Государственный герб Республики Казахстан).

Участники семинара обсудили вопросы, касающиеся данных вопросов.

Во второй день семинара член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Абзал Куспан поднял вопрос об усилении ответственности за государственные символы и высказал свои мысли по поводу внесения законодательных изменений.

Автор государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков остановился на значении и значении государственных символов и выразил поддержку инициативе по унификации региональных символов.

Также выступили супруга первого символиста Ерол Шаймерденова, учитель Куляш Каиржановна, которая поделилась своими впечатлениями о трудностях и воспоминаниях при разработке государственных символов.

В завершение мероприятия участникам семинара были вручены сертификаты и памятные подарки.