Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по словам сенатора сегодня в Казахстане эксплуатируется свыше 141 тысячи грузовых вагонов, половина из которых - полувагоны. Более 13% уже превысили установленный срок службы, но вместо обновления продолжается практика его продления. На магистральных путях КТЖ эксплуатируется более 8,5 тыс. полувагонов с продленным сроком службы. Помимо этого, в перевозках участвуют и иностранные вагоны с аналогичными продлениями.

«Согласно прогнозам, в 2025–2030 годах подлежат списанию свыше 17 тысяч полувагонов. Однако, вместо своевременного обновления парка продолжается практика продления срока службы устаревших вагонов. Подобный подход создает прямую угрозу транспортной безопасности, поскольку установленный заводом-изготовителем срок эксплуатации основан на расчетах, исследованиях», - отметил Закиржан Кузиев.

Кроме того, сенатор отметил, что до сих пор отсутствует единый механизм технического обследования: продление срока службы осуществляется диагностирующими организациями по индивидуальным решениям и без дальнейшей ответственности за последствия. Это приводит к размыванию ответственности в случае аварий и снижает уровень контроля за безопасностью перевозок. Депутат подчеркнул, что отечественные вагоностроительные предприятия уже сегодня обладают необходимыми мощностями. Это не только позволит обновить парк, но и даст мощный импульс развитию машиностроения, металлургии, производства оборудования и других смежных отраслей.

В этой связи, парламентарий предложил прекратить продление эксплуатации вагонов, превысивших нормативный срок и разработать системные меры по поддержке отечественного вагоностроения, включая стимулирование операторов к обновлению парка за счет продукции казахстанских производителей.