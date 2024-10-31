Сотни тысяч людей живут вблизи действующих АЭС

Широкая география

Первая атомная электростанция была запущена в 1954 году в СССР – в городе Обнинске Калужской области России (сегодня она уже выведена из эксплуатации и служит музеем атомной энергетики). Вслед за этим АЭС появилась в Великобритании, потом – в США. С тех пор преимущества «мирного атома» открыли для себя многие страны по всему миру.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, сегодня насчитывается 439 действующих атомных реакторов, расположенных в 31 стране и удовлетворяющих 9% мировой потребности в электроэнергии.

Больше всего действующих АЭС – 94 реактора – находятся на территории США. В первую десятку также входят: Китай – 56 реакторов, Франция – 56, Россия – 36, Япония – 33, Южная Корея – 26, Индия – 23, Канада – 19, Украина – 15, Велико­британия – 9. На территории Испании расположены семь атомных реакторов, в Чехии, Пакистане, Швеции – по шесть.

Во Франции доля атомной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в 2023 году составила 70%. Также внушительная доля атомной энергетики наблюдается в Словакии – 61,3%, Венгрии – 48,8%, Финляндии – 42%, Бельгии – 41,2%, Болгарии – 40,4%, Чехии – 40%.

В Швейцарии и Швеции доля атомной энергетики составляет 32,4 и 28,6% соответственно. В таких богатых углеводородами странах, как ОАЭ и США, – 19,7 и 18,6%.

Строительство АЭС – это новые технологии, рабочие места и перспективы развития для регионов, которые еще недавно считались депрессивными. Но жителей населенных пунктов, расположенных вблизи таких объектов, больше всего волнует вопрос безопасности. Поэтому по всему миру продолжаются исследования, которые призваны дать однозначный ответ на вопрос: влияет ли соседство с атомной станцией на здоровье?

Еще в 1991 году в США была обнародована статистика по заболеваемости лейкемией у детей, родившихся и проживающих вблизи АЭС. Никаких значимых отклонений от средних показателей по стране обнаружить не удалось. Так же в округах, где работают ­станции, не наблюдалось роста смертнос­ти взрослых после ввода АЭС в эксплуатацию.

Похожее исследование проводили в 2008 году в Швейцарии. Результаты совпали с американскими: риск заболеть раком оказался примерно одинаков и у тех, кто жил рядом с АЭС, и у тех, кто никогда к ней не приближался.

Много внимания было уделе­но здоровью персонала объек­тов, связанных с ядерной энергетикой. Например, исследование бельгийских ученых показало, что с 1969 по 1994 год количест­во смертей от рака среди работников АЭС было ниже, чем по стране в целом.

В любом случае правительства государств, на территории которых есть действующие атомные энергетические станции, считают, что рассеять досужие страхи может только один фактор – открытость.

Канада

Жители Онтарио – самой населенной провинции Канады – нынешней осенью проголосовали за возобновление работы атомного энергоблока № 6, который был остановлен для замены основных компонентов в январе 2020 года. Таким образом, АЭС была снова введена в коммерческую эксплуатацию через 39 лет после первичного запуска.

Комиссия по ядерной безо­пасности Канады отменила проведение четвертой и окончательной плановой приостановки работ, позволив энергоблоку увеличить мощность на показатель выше 35%.

По прогнозам, продолжение эксплуатации энергоблока приведет к сокращению объе­ма выбросов в атмосферу на 2,6 млн тонн в год.

Это первый из шести энергоблоков в Канаде, которые сейчас проходят процесс капитального ремонта и восстановления в рамках программы по увеличению срока эксплуатации, благодаря чему работа АЭС будет продлена до 2064 года. На остальных энергоблоках работы намечено провести в течение предстоящего десятилетия.

Жители Онтарио, выступившие за продолжение работы энергоблоков АЭС, руководст­вуются такими аргументами, как экологичность, более низкая стоимость электро­энергии и безопасность в населенных пунктах. Ведь объекты ядерной энергетики требуют усиленного контроля за правопорядком. Дополнительный плюс – чистейшая вода в кранах потребителей, ведь специальные комбинаты очищают ее для ядерного производства, а заодно – и для нужд города.

Франция

Во Франции, стране с одним из крупнейших парков ядерных реакторов, в радиусе до 10 км от АЭС проживают 630 тыс. человек. Одна из первых французских АЭС расположена в городе Гравелин.

При запуске производства электроэнергии мэрия обязала топ-руководителей станции и их ближайших родственников жить здесь же, вместе с семьями технических сотрудников. Это существенно повышает доверие горожан и ответственность сотрудников, считают власти города.

Жители Гравелина ­быстро привыкли к соседству с АЭС, ведь она заметна ­оживила жизнь в городе. Благодаря атомной электростанции сюда пришли инвесторы, ведь электроэнергия в этом регионе значительно дешевле. Здесь работает алюминиевый завод, налажено производство труб.

В деревеньке Дампьерр-ан-Бюрли люди живут по соседству с АЭС уже больше 40 лет, и за это время население выросло в три раза, достигнув 1,5 тыс. жителей. Тут есть собственные магазины, булочная, салон красоты, почта, несколько медицинских кабинетов и ресторан на сотню посадочных мест.

Атомная электростанция с двумя тысячами постоянных рабочих мест оказала влияние и на уклад ближайших деревень, где раньше занимались только разведением овец. Теперь появились новые рабочие места, оживилась сфера услуг, медицины и образования.

Власти этих населенных пунк­тов считают, что со страхом можно бороться только информированностью. Поэтому люди, живущие возле АЭС, как правило, хорошо знакомы с особенностями работы электростанции. Да и на само производство можно попасть с гостевым визитом.

Но главное – эксплуатацию отслеживают контролирующие органы, а также специальные комиссии информирования, куда входят и сотрудники АЭС, и представители местной власти, и просто активисты.

Китай

Развитие атомной энергетики в Китае началось в 1990-х годах, сегодня в стране работают более 50 ядерных реакторов. Эту отрасль страна начала развивать на основе не только собственных, но и российских, канадских, американских и французских технологий.

Сначала Китай предоставлял помещения и налоговые преференции для инвесторов, потом готовил технические кадры, постепенно осваивая технологию производства и внедряя ее на практике.

Сегодня, прежде чем начать строительство АЭС, проводится детальное научное исследование, которое включает в себя анализ местоположения, изучение исторической сейсмической активности и метеорологических факторов, чтобы обеспечить максимальную безопасность станции и окружающей среды. В результате с момента запуска первых объектов не было зарегистрировано ни одной аварии.

Большинство атомных электростанций в КНР находятся на побережье – в провинциях Хайнань, Гуанси, Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун и Ляонин, поскольку морская вода используется для охлаждения реакторов. Это не мешает развивать на прибрежной линии и жилищное строительство, создавать рекреационные зоны.

Новые АЭС планируется возводить и во внутренних районах КНР – в провинциях Хэбэй, Хубэй и Цзянси. В будущем станции появятся практически во всех регионах Китая. К 2035 году КНР планирует увеличить количество атомных электростанций до более чем 100. В настоящее время в соседней стране строят­ся 26 ядерных энергоблоков.

Сейчас в Китае функционируют реакторы третьего поколения. Один из примеров – Тяньваньская АЭС, расположенная на северо-восточной части побережья и занимающая более 300 гектаров. Здесь создана полноценная городская инфраструктура.

Строительство Тяньваньской атомной электростанции позитивно повлияло на промышленную и энергетическую сферу всей провинции Цзянсу. Это обеспечило энергетическую безопасность в Восточном Китае и, что самое главное, дало возможность соз­дать комплексный производственный кластер.

До строительства станции основным источником дохода местных жителей было рыболовство, которым сейчас занимаются лишь представители старшего поколения. Молодые предпочитают работать на инновационном производстве.