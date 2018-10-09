​Сотрудничество будет продолжено

В ходе встречи шла речь о достижении Целей устойчивого развития, реформе системы резидентов-координаторов ООН и развитии электронного правительства.

В частности, беседуя с руководством ООН, Аскар Жумагалиев рассказал о программе «Цифровой Казахстан», инициированной Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Программа направлена на развитие инфраструктуры, человеческого капитала, электронного правительства, создание цифровой экономики и инновационной экосистемы.

Вице-премьер также отметил, что данная инициатива служит одним из инструментов, способствующих достижению Целей устойчивого развития.

В свою очередь в ООН подчерк­нули значительные успехи РК в сфере внедрения цифровых технологий. Антониу Гутерриш сообщил о намерении рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве между РК и ООН в сфере развития электронного правительства.

Заместитель Генсекретаря Лю Чжэньмин оценил совместную работу Казахстана и ООН в проведении международного форума по развитию электронного правительства в 2014 году, отметив, что департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЕСА) заинтересован в осуществлении новых проектов во взаимодействии с РК.

По итогам встречи стороны выразили намерение продолжить плодотворное сотрудничество по всем вопросам.

Напомним, в рейтинге ООН Казахстан по уровню развития элект­ронного правительства занимает 39-е место среди 193 стран мира.