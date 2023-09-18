Сотрудничество стран Центральной Азии и ООН по вопросам обеспечения региональной безопасности

В последние годы Центральная Азия вступила в новый этап развития сотрудничества с внешнеполитическими партнерами и международными организациями, среди которых важное место занимает Организация Объединенных Наций.

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Выступая перед мировым сообществом на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 г., Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил важность укрепления сотрудничества в обеспечении безопасности Центральной Азии. Активное взаимодействие с ООН и ее специализированными учреждениями позволило странам Центральной Азии значительно укрепить свой потенциал в вопросах безопасности и устойчивого развития, привлечь внимание мировой общественности к существующим в регионе проблемам в этих сферах.

Сегодня в Центральной Азии активно действуют Программа развития ООН (ПРООН), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА (РЦПДЦА), Фонд ООН по населению (ЮНФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ, ФАО, Международная организация миграции (МОМ) и др.

За период установления сотрудничества стран Центральной Азии с ООН государства региона добились значительных успехов в поиске решений многих актуальных проблем регионального развития и безопасности. Среди них создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО), активное участие в международных усилиях по урегулированию в Афганистане, принятие и реализация Совместного плана действий стран Центральной Азии по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН, учреждение Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), создание Специальной комиссии ООН по проблеме Арала и принятие резолюции ООН «Предоставление Международному фонду спасения Арала статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее» и др.

Важным вкладом в укрепление глобального режима нераспространения и региональной безопасности стала инициатива Ташкента о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО), выдвинутая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 г. В 2009 г. вступил в силу подписанный в сентябре 2006 года в Семипалатинске Договор о ЦАЗСЯО. Историческим событием стало подписание «пятеркой» ядерных государств важнейшего международного документа – Протокола о гарантиях безопасности к Договору о ЦАЗСЯО. Таким образом, Центральная Азия превратилась в единственную действующую в северном полушарии безъядерную зону.

В настоящее время в связи с запуском с 2017 г. процесса активизации регионального взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах сотрудничество с ООН поднялось на совершенно новый уровень. К числу основных вызовов, совместным преодолением которых занимаются страны Центральной Азии и ООН, относятся проблемы стабилизации ситуации в Афганистане, противодействие угрозам терроризма и экстремизма, радикализации, наркотрафика и организованной преступности, разрешение актуальных проблем в сферах обеспечения экологической и водной безопасности и др.

Принятие в июне 2018 года Генассамблеей ООН исторически важной резолюции «Укрепление регионального международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», инициированной Президентом Республики Узбекистан, стало ярким подтверждением широкой международной поддержки регионального взаимодействия по вопросам безопасности и развития Центральной Азии.

Важным направлением сотрудничества государств региона с ООН остается продвижение процесса мирного урегулирования в Афганистане. Узбекистан и страны региона уделяют особое внимание усилиям по вовлечению Афганистана в региональные торгово-экономические связи, призванные содействовать продвижению мира и стабильности в стране. Активизации участия центральноазиатских стран в международных усилиях по урегулированию и стабилизации в Афганистане способствовало проведение в марте 2018 г. по инициативе Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». К участникам конференции с приветственным словом обратился Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш. Принятая по ее итогам Ташкентская декларация была распространена в качестве официального документа 72-й сессии Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Проведение в июле 2022 г. в г.Ташкенте при активной поддержке ООН Международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» позволило вновь привлечь международное внимание к вопросам содействия постконфликтному восстановлению страны и её интеграции в мировое сообщество. Участники конференции особо отметили последовательные усилия ООН и её агентств по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу и высказались за продолжение программ содействия.

В настоящее время государства Центральной Азии активно участвуют в реализации программ ООН по оказанию гуманитарной помощи и мирной реконструкции Афганистана. Через созданный в Узбекистане в пограничном г.Термезе Международный многофункциональный транспортно-логистический хаб в соседнюю страну регулярно отправляются гуманитарные грузы Всемирной продовольственной программой и другими структурами ООН. Страны Центральной Азии наладили поставки электричества, топлива и продовольствия в Афганистан. Продолжается активная проработка инфраструктурных проектов, включая создание Трансафганских транспортных и энергетических коридоров, включая строительства ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри» и железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Важным направлением взаимодействия стран региона с ООН в сфере безопасности остаются вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Государства Центральной Азии принимают активное участие в совместном осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии (ГКТС) ООН. К настоящему времени страны региона завершили второй этап Совместного плана действий (СПД) по ГКТС, принятого в ноябре 2011 г. в Ашхабаде.

Как отметил генсек ООН А.Гутерриш, «региональное сотрудничество в ЦА открывает большие возможности для решения общих задач, в том числе, связанных с борьбой с терроризмом, укреплением безопасности границ, содействием диалогу с религиозными лидерами и учреждениями, противодействием торговле людьми и контрабанде наркотиков».

По инициативе Ш.М.Мирзиёева 3-4 марта 2022 г. состоялась международная конференция «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», которая внесла существенный вклад в консолидацию усилий стран региона и мирового сообщества по осуществлению ГКТС ООН в Центральной Азии.

По итогам конференции были приняты Ташкентская декларация и обновленный Совместный план действий по реализации ГКТС ООН в регионе, принято решение об открытии в Центральной Азии офиса Контртеррористического управления ООН.

Положения Ташкентской декларации и нового СПД являются логическим продолжением ранее принятых документов - Ашхабадских деклараций о противодействии терроризму (2011 и 2017 гг.), Самаркандской декларации о повышении роли молодежи в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму (2018 г.), а также Душанбинской декларации по итогам международной конференции «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность» (2019 г.).

Таким образом, Центральная Азия стала первым регионом, начавшим всестороннюю реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН, а Совместный план действий - первой в практике рамочной программой реализации ГКТС ООН, разработанной на основе регионального подхода.

В последние годы значимое место в развитии сотрудничества стран ЦА с ООН в сфере противодействия угрозам и вызовам наркопроизводства и наркотрафика через страны ЦА, прежде всего исходящим с афганской территории, занимают Управление по наркотикам и преступности ООН и его региональный офис, а также ЦАРИКЦ. В ноябре 2021 г. УНП ООН и внешнеполитическими ведомствами стран Центральной Азии подписана новая Программа сотрудничества по борьбе с наркотиками в Центральной Азии на 2022-2025 гг., бюджет которой составляет 90 млн. долл.

В 2015-2021 гг. в ходе реализации предыдущей программы УНП ООН были достигнуты значительные результаты в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. Реализованы проекты национального и регионального характера на общую сумму около 15 млн. долл., включая создание межведомственных мобильных групп и офисов пограничного взаимодействия. Открыты три пункта портового контроля, которым удалось выявить и пресечь более 100 серьезных случаев контрабанды на общую сумму 14,6 млн. долл.

Важным направлением взаимодействия государств региона с ООН является развитие сотрудничества сторон в решении вопросов экологической безопасности.

Прежде всего, страны ЦА активно участвуют в совместной реализации программ по восстановлению Арала, борьбе с изменением климата, защите окружающей среды, обеспечению безопасности объектов гидроэнергетики и др.

На этом направлении государства Центральной Азии сотрудничают с ООН в рамках таких институтов как Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития ООН (ПРООН), Специальная программа ООН для экономик ЦА (СПЕКА), Региональная конференция ООН по изменению климата (РКИК).

Весомым вкладом Узбекистана в решение указанных вопросов стало принятие в мае 2021 г. Специальной резолюции ГА ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. В указанном документе отражена поддержка ООН созданию Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Узбекистана и учреждению под эгидой ООН Многопартнерского трастового фонда по безопасности человека для региона Приаралья.

Активную роль в развитии сотрудничества стран Центральной Азии и ООН играет Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА (РЦПДЦА), базирующийся в г.Ашгабаде . С момента основания в 2007 г. приоритетными направлениями взаимодействия РЦПДЦА ООН со странами региона в сфере безопасности являются сотрудничество в противодействии терроризму и насильственному экстремизму; вопросы обеспечения безопасности границ; сотрудничество по общим вопросам взаимосвязи между водой, энергией и сельским хозяйством, а также продолжение совместных усилий по смягчению последствий высыхания Аральского моря.

Региональный центр ООН принимает активное участие в проводимых в Узбекистане и других странах региона крупных международных мероприятиях, оказывает содействие в продвижении регионального сотрудничества, в том числе в ключевых сферах обеспечения безопасности. Свидетельством признания заслуг Центра в укреплении взаимодействия стран региона с ООН становится регулярное участие его руководителей в Консультативных встречах глав государств Центральной Азии и других важных региональных форумах.

В целом, за последние годы произошла существенная активизация сотрудничества стран Центральной Азии с ООН и ее институтами в сфере безопасности.

Растущая активность Узбекистана и других государств региона в совместном проведении международных мероприятий, реализация конкретных программ технического содействия и практическое взаимодействие в сфере международной безопасности свидетельствуют о твердой заинтересованности стран региона в дальнейшем углублении сотрудничества с Организацией Объединенных Наций в реализации важных инициатив по обеспечению мира, безопасности и развития в Центральной Азии.



