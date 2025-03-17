Сотрудничество в атомной энергетике обсудил Токаев с гендиректором СNNC

В частности, были рассмотрены вопросы сотрудничества в изучении передовых технологий мирного использования атомной энергии и обучении казахстанских специалистов

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора СNNC Шэнь Яньфэна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На встрече с главой Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (СNNC) были обсуждены перспективы сотрудничества в атомной энергетике.

Касым-Жомарт Токаев сообщил Шэнь Яньфэну о планах Казахстана по развитию отрасли, подчеркнув важность принятого недавно решения о создании Агентства по ядерной энергетике для системной реализации стоящих перед национальной экономикой стратегических задач.

Глава государства отметил, что Казахстан заинтересован в значительном опыте корпорации СNNC, являющейся флагманом атомной энергетики КНР.

В свою очередь Шэнь Яньфэн проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проектах компании на территории Китая и за рубежом.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в изучении передовых технологий мирного использования атомной энергии и обучении казахстанских специалистов.