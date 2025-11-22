Научный форум, организованный НАО "Фонд Отандастар" и собравший ученых – наших соотечественников, которые трудятся за рубежом, прошел в Назарбаев Университете, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлены фондом

Как сообщил президент фонда Данияр Кадиров, в нем приняли участие более 40 ученых из 12 стран и сто казахстанских исследователей.

– В нынешнем году форум собрал на одной площадке ученых-соотечественников, которые добились успехов в сфере науки и инноваций за рубежом. Главная цель встречи – привлечь их опыт к научно-инновационному развитию страны, укрепить отношения с коллегами и представить интеллектуальный потенциал Казахстана на международном уровне, – отметил Данияр Кадиров.

Председатель Комитета международной информации МИД РК Айбек Смадияров подчеркнул важность подобного форума. Он напомнил, что Глава государства на заседании Национального совета по науке и технологиям отметил вклад соотечественников-ученых за рубежом в развитие нашей страны и пригласил их проводить исследования в Казахстане.

– Сегодня мы создаем комфортную среду, которая позволяет ученым обмениваться опытом, формировать новые инициативы и совместно осваивать современные технологии. Ваши профессиональные достижения вносят большой вклад в укрепление международного авторитета страны. Уверен, что форум станет началом нового витка сотрудничества и важных научных проектов, – сказал Айбек Смадияров.

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов подчеркнул, что наши соотечественники достойно трудятся в ведущих университетах, исследовательских центрах и технологических компаниях по всему миру.

– В качестве примера можно привести Мурата Сапарбаева, который возглавляет лабораторию в онкологическом центре Института Густава Рози в Париже и является членом Национального совета по науке и технологиям при Президенте Казахстана. Еще один пример – известный ученый Дос Сарбасов, который долгие годы успешно работал в США, а сейчас трудится в Назарбаев Университете и возглавляет национальную лабораторию, – рассказал вице-министр.

Президент Назарбаев Университета Ахмад Вакар отметил, что ведущий вуз страны поддерживает стремление Казахстана стать региональным лидером в сфере науки, технологий и инноваций.

– Через международные партнерства, совместные исследовательские программы и такие инициативы, как проект «100 ученых» и Казахстанская международная ассоциация науки и технологий (Qazaq International Science and Technology Association), мы работаем над созданием динамичной научной экосистемы. В ней знания свободно распространяются, а казахстанские ученые со всего мира активно сотрудничают между собой, – сказал Ахмад Вакар.

О важности цифровизации, развития новых технологий и роли в этом отечественной науки говорил депутат Сената Парламента Галиаскар Сарыбаев.

– В настоящее время возрастает значение цифрового контента, квантовой механики, ядерной физики, атомной энергетики, больших данных, блокчейн-технологий, искусственного интеллекта и облачных систем – всего того, что составляет основу современной науки. Цивилизованные государства ориентируются на экономику знаний, основанную на масштабных информационных технологиях и суперкомпьютерах, и осуществляют инновационный прорыв. Эти глобальные тенденции являются неотъемлемой частью мирового сообщества, и Казахстан реализует их во внутренней и внешней политике, – считает сенатор.

54-летний ученый-казах Шенол Жадик родился, вырос и состоялся как профессионал в Германии. Он 25 лет посвятил медицине, работал в немецких университетах. Сейчас трудится нейрохирургом в госпитале Кувейта.

– Я занимался всеми направлениями нейрохирургии – опухолями мозга, сосудистыми патологиями, спинальной нейрохирургией, реанимацией. И всегда выступал за внедрение новых методов и технологий. Например, в Кувейте в нейрохирургии используются навигационные системы, интраоперационный КТ, роботизированные технологии, мы их внедрили и применяем, – рассказал специалист.

Шенол Жадик – частый гость в США, странах Европы и Азии, где проводит сложные операции и выступает на научных конференциях. По его словам, он никогда не разрывал связи с исторической родиной, внимательно следил за развитием медицины Казахстана. Ученый выразил желание провести мастер-классы для казахстанских коллег.

– Нейрохирургия в Казахстане хорошо развивается. Надеюсь, что, участвуя в таком форуме, получится наладить тесные связи, чтобы приезжать сюда чаще и делиться опытом, – подытожил нейрохирург.

В рамках форума прошли пленарные сессии, где ученые представили научные практики и инновационные проекты, предлагали пути решения проблем в разных сферах жизни. Также были подведены итоги международного литературного конкурса «Ұлы дала», в котором приняли участие писатели-казахи, проживающие за рубежом.