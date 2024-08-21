Сотрудник спецЦОНа получил за обман условный срок в Семее

Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Верховного суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалист спецЦОНа вводил в информационную систему ложную информацию о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств. Следствием выявлено 2 таких факта. Так, при наличии акта осмотра, сертификата о внесении утилизационного платежа и других документов, подтверждающих 2017 год выпуска Ford F150, он умышленно в реквизитах заполнил «2019 год». Также он поступил и по Renault Magnum 2007 года выпуска. Им была выбрана категория «до 2-х лет» несмотря на то, что авто относится к категории «от 5 лет и выше».

Из-за действий обвиняемого, автоматически снизилась сумма оплаты для владельцев авто, они заплатили 350 МРП (1 207 500 тенге) и 0,25 МРП (862,5 тенге) соответственно. Тогда как вышеуказанные машины относятся к категории, за которую сумма регистрационного сбора составляет по 2 500 МРП (8 625 000). Ущерб государству составил более 16 млн тенге.

При вынесении приговора суд учел признание вины и наличие малолетних детей.