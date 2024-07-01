Сотрудники Детского центра Аксай пожаловались на старое здание

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Депутаты Мажилиса Нургуль Тау, Ринат Заитов, Ирина Смирнова и Гаухар Танашева встретились с коллективами Городского кардиологического центра и Детского центра Аксай в Алматы

Фото: пресс-служба партии Respublica

Депутаты посетили Детский центр Аксай, входящий в состав Казахского Национального Медицинского Университета                      им. С.Д. Асфендиярова. Это одно из старейших в стране детских многопрофильных лечебно-диагностических учреждений с 70-летней историей. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают свыше 7 тысяч детей со всей республики, проводятся более 1500 операций, осуществляется 30 тысяч консультаций. В последние годы клиника модернизировала техническую базу, частично заменено устаревшее медицинское оборудование, специалисты повышают квалификацию за рубежом, налажено международное сотрудничество с крупными медицинскими центрами.

Однако главная проблема – здание, доставшееся в наследство с советских времен. Сегодня оно поддерживается усилиями персонала, но нуждается в капитальном ремонте.

– Здесь работают высококлассные специалисты, хирурги с золотыми руками проводят уникальные операции. Мы будем поднимать вопрос о выделении финансирования для ремонта клиники, - сказала депутат Мажилиса от партии Respublica Нургуль Тау.

Поводом для посещения Городского кардиологического центра стало коллективное обращение его сотрудником в связи с увольнениями медперсонала. По словам генерального директора центра Розы Куанышбековой, у учреждения была большая дебиторская задолженность. Ситуацию удалось изменить, и сегодня центр вышел на прибыль. Кроме того, внедряются новые подходы и технологии, методы лечения, расширяется ассортимент медуслуг. По мнению руководства, уволились те, кто не согласен с новыми требованиями, а также многие ушли добровольно, найдя лучшие условия работы.

Депутаты ознакомились с работой центра, и для более подробного изучения ситуации запросили дополнительные данные у руководства центра. Как отметила депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Гаухар Танашева, ни одно обращение избирателей не остается без рассмотрения, и в случае незаконного увольнения обязательно будут приняты соответствующие меры.

#мажилис #Алматы #депутат #Respublica

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